PE mobilizuje się do walki z koronawirusem

Komisja Rozwoju Regionalnego PE uruchomiła specjalną procedurę, by przyjąć plan inwestycyjny walki z epidemią koronawirusa.

Jak informuje biuro prasowe PE, przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego Younous Omarjee zwrócił się o zastosowanie „trybu pilnego” prac, aby umożliwić jak najszybsze przyjęcie proponowanych środków. Komisja zgadza się w związku z tym przyspieszyć proces legislacyjny poprzez odesłanie wniosku bez poprawek, w celu bezpośredniego przyjęcia na posiedzeniu plenarnym, aby pieniądze jak najszybciej dotarły do obywateli, regionów i państw najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa.

- Musimy zareagować jak najszybciej, żeby złagodzić katastrofalną sytuację spowodowaną epidemią koronawirusa i wykorzystać wszystkie dostępne w ramach polityki spójności środki. Każde opóźnienie spowoduje utratę życia i dodatkowe trudności dla europejskich regionów, firm i obywateli. Nasza komisja jest w pełni poinformowana o sytuacji i gotowa do działania. Wszystkie grupy polityczne są zjednoczone. Otwieramy drzwi i jestem przekonany, że ten sam duch zwycięży w Radzie. W tym krytycznym momencie szukanie czegoś lepszego niż to co mamy na stole może wyrządzić więcej szkody niż pożytku - powiedział Omarjee.

Zmiany zasad finansowania UE podlegają procedurze współdecyzji, więc zarówno Parlament jak i Rada będą musiały je zaakceptować. Parlament wkrótce ogłosi szczegóły pilnej procedury.

Wniosek legislacyjny w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz rozporządzeń w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego został opublikowany 13 marca.

Komisja zaproponowała, aby w ramach polityki spójności skierować 37 mld EUR na walkę z kryzysem koronawirusa, rezygnując w tym roku z obowiązku zwrotu zaliczek na fundusze strukturalne. Kwota ta wynosi około 8 miliardów euro z budżetu UE, które państwa członkowskie będą mogły wykorzystać na uzupełnienie 29 miliardów euro funduszy strukturalnych w całej UE. Ponadto Komisja zaproponowała rozszerzenie zakresu Funduszu Solidarności UE poprzez objęcie nim również kryzysu w dziedzinie zdrowia publicznego, w celu uruchomienia go, w razie potrzeby, dla państw członkowskich najbardziej dotkniętych kryzysem.