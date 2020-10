Pełnomocnik Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych będzie podlegał pod MRiRW

Po tym, jak Anna Gębicka trafiła do MRiRW na stanowisko wiceministra, teraz w ślad za nią przenosi się stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych.

Od 17 stycznia 2020 r. Anna Gembicka była sekretarzem stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej i Pełnomocnikiem Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych. Jeszcze wcześniej - od 4 czerwca 2019 r. do 28 października 2019 r. pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Najwyraźniej pani wiceminister nie zmieni swojej roli w rządzie. Minister rolnictwa przygotował projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych.

Projektowane rozporządzenie zmienia umocowanie Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych - z urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

„Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewniać będzie urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, zaś zapewnienie pokrywania wydatków związanych z jego działalnością pochodzić będzie z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rozwoju wsi (część 33). Konsekwencją przyjętych rozwiązań będzie przeniesienie komórki organizacyjnej obsługującej Pełnomocnika do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” – podano w uzasadnieniu projektu.

Urząd pełnomocnika ustanowiono 14 stycznia 2020 r., Anna Gębicka pełniła urząd jako jedyny dotąd Pełnomocnik Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych.

Do zadań Pełnomocnika – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych - należy:

1) monitorowanie prac podejmowanych przez organy administracji rządowej w celu popularyzacji i ułatwienia realizacji lokalnych inicjatyw społecznych;

2) współpraca z organami administracji rządowej, organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w zakresie działań wpływających na wzrost powszechności i rozwój lokalnych inicjatyw społecznych;

3) inicjowanie oraz podejmowanie działań mających na celu popularyzację i promocję podejmowania lokalnych inicjatyw społecznych w administracji publicznej;

4) opiniowanie projektów dokumentów programowych w zakresie lokalnych inicjatyw społecznych;

5) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych działań organów administracji rządowej w zakresie realizacji lokalnych inicjatyw społecznych;

6) prowadzenie dialogu między administracją rządową a partnerami społeczno‑gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie lokalnych inicjatyw społecznych;

7) podejmowanie i realizacja lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych.