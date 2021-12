Pieniądze zarobione przez ZWRSP zostaną w KOWR?

MRiRW przygotowało projekt zakładający możliwość nieprzekazania do budżetu państwa nadwyżki środków finansowych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Uzasadnieniem do wprowadzenia zmian rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ma być to, że KOWR zwraca do budżetu państwa jako nadwyżkę środki finansowe, które i tak będzie musiał zabezpieczyć na zobowiązania inne niż krótkoterminowe, związane z realizacją wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich – zauważa MRiRW i dodaje, że tym samym nie ma możliwości finansowania zobowiązań planowanych, wynikających z realizacji zadań polityki państwa, w szczególności w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich, a to z kolei skutkuje obniżeniem przejrzystości i skutkuje potrzebą ponownego pozyskiwania środków na planowane zobowiązania, wynikające z realizacji tych instrumentów. Niepewność z tym związana niesie ze sobą ten skutek, że planowane zadania mogą mieć ograniczony zasięg i być krótkotrwałe – możliwość uwzględnienia w kalkulacji nadwyżki takich właśnie zadań pozwoliłaby na bardziej efektywne zarządzanie finansami Zasobu. „Procedowane jest również rozszerzenie katalogu zadań ustawowych KOWR. Przyjmowanie długofalowej strategii w zakresie powierzonych zadań wymaga zapewnienia możliwości ich realizacji” – podano w uzasadnieniu.

Stąd pomysł, aby przy ustalaniu nadwyżki uwzględniane były również planowane zobowiązania, wynikające z realizacji zadań w obszarze polityki państwa, w szczególności w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich. Wysokość planowanych zobowiązań ustalana ma być na zaakceptowany przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi wniosek, przedłożony przez dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

„Wypracowane środki z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w bezpośredni sposób przyczynią się do wsparcia realizacji aktywnej polityki rolnej państwa” – zapewnia MRiRW.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Projekt został przesłany do uzgodnień do członków Rady Ministrów oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.