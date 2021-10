PiS wraca na wieś, którą opuściło rok temu?

Takiego zdania jest Jan Krzysztof Ardanowski. Były minister rolnictwa, a obecnie przewodniczący Rady ds. Wsi i Rolnictwa przy prezydencie RP, ocenił tym samym sobotnią konwencję partii rządzącej, podczas której zaprezentowano plan wsparcia wsi i rolników w ramach Polskiego Ładu.

- Wierzę, że nie są to tylko deklaracje, ale rzeczywista chęć zrealizowania propozycji zgłaszanych przez rolników. Liczę na to, że te zaprezentowane punkty będą wkrótce opisane szczegółowo, ponieważ obecnie wszystkie te zapowiedzi mogą być szansą, jak i zagrożeniem dla rolnictwa – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski w sobotniej audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

9 października w Przysusze odbyła się konwencja partii rządzącej. Prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, a także minister rolnictwa Grzegorz Puda, zaprezentowali plan wsparcia wsi i rolników w ramach Polskiego Ładu.

– Bardzo się cieszę, że najważniejsze osoby w państwie zaczynają mówić o konkretach, a nie pustej propagandzie, która miała miejsce w ostatnich miesiącach w sektorze rolnictwa – ocenił przewodniczący Rady ds. Wsi i Rolnictwa przy prezydencie RP.

Jan Krzysztof Ardanowski wyraził wdzięczność prezesowi Prawa i Sprawiedliwości, który zlecił poprawki w programie Polski Ład dotyczące wsparcia rolników.

Gość Radia Maryja wskazał na ewentualne negatywne strony przedstawionych propozycji oraz korzyści dla polskiej wsi, jakie mogą wyniknąć ze zmian zapowiadanych przez rząd.

– Między innymi mają być ułatwienia w zakresie prawa budowlanego, co jest bardzo dobre. Zmiany mają również objąć kwestię gospodarowania wodą, czyli mają powstać ułatwienia w kopaniu stawów, studni głębinowych z dopłatą do budowy zbiornika retencyjnego. Cieszę się, że prezes Jarosław Kaczyński w ogóle zajął się tą sprawą, chociaż myślę, że niektóre propozycje nawet jego wprowadzają w błąd. Przykładem jest rezygnacja z pośredników i wprowadzenie rolniczego handlu detalicznego. Jestem wielkim zwolennikiem tego handlu, żeby rolnicy bez zbędnych procedur mogli sprzedawać swoje produkty, jednak zawsze będzie to nisza rynkowa (…). Dla wielu rolników sprzedaż bezpośrednia nie jest żadnym wyjściem – wyjaśnił Jan Krzysztof Ardanowski.

Były minister rolnictwa ocenił, że część propozycji odbiega od rzeczywistości, przez co wielu rolników nie będzie chciało skorzystać z proponowanych haseł.

– Zwiększenie kwoty do 100 tys. zł sprzedaży bez podatku jest jak najbardziej sensowne, ale rozszerzenie sprzedaży na cały kraj nie ma sensu. Przecież rolnik z Podkarpacia nie będzie sprzedawał swoich produktów w Szczecinie. Jest to wyłącznie hasło odbiegające od realności – zauważył przewodniczący Rady ds. Wsi i Rolnictwa przy prezydencie RP.

Gość „Aktualności dnia” wskazał również na problem polskiego przetwórstwa.

– Polskie przetwórstwo ma niewykorzystane moce przerobowe, ponieważ pracuje na 40-50 proc. swoich możliwości. Problemem nie jest dofinansowanie przetwórstwa. Problem leży w przetwórcach, którzy już dostali miliardy na swoje technologie, ale nie chcą oni wiązać się z rolnikami. Wolą oni sprowadzać mięso z Niemiec i Danii – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski.

Polityk odniósł się również do zapowiedzi rządu dotyczącej walki z ASF.

– Warunkiem opanowania ASF w Polsce jest odstrzał dzików. Jeżeli w lasach będą chore dziki, to nigdy nie uchronimy gospodarstw rolnych – wyjaśnił były minister rolnictwa.

Mimo zastrzeżeń i wątpliwości co do realizacji zaprezentowanych obietnic, gość Radia Maryja wyraził zadowolenie z podjętych prac na rzecz rolnictwa.

– Wreszcie pojawiają się dające nadzieję zapowiedzi, natomiast to, jak będą one realizowane, pokaże przyszłość (…). Zaczynam wierzyć w to, że Prawo i Sprawiedliwość wróci do kierunku wsparcia polskiego rolnictwa, od którego odeszło rok temu – ocenił przewodniczący Rady ds. Wsi i Rolnictwa przy prezydencie RP.

