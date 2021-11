Plan Strategiczny: Na co konkretnie będą mogli liczyć młodzi rolnicy?

Czy Plan Strategiczny WPR 2023-2027 przyczyni się do zmiany pokoleniowej w polskich gospodarstwach? Na co konkretnie będą mogli liczyć młodzi rolnicy? Na te, i inne pytania redakcji farmer.pl odpowiedzi udzieliła Joanna Gierulska, Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej w resorcie rolnictwa.

Do pierwszej wersji Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027 zgłoszono w konsultacjach publicznych ponad 3,5 tys. uwag. Do drugiej - już nieco mniej - bo "tylko" około 1,5 tys. - Mamy nadzieję, że trzecia wersja Planu Strategicznego spotka się już z powszechną akceptacją - zaznaczyła w rozmowie z dziennikarką portalu farmer.pl Joanna Gierulska, Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej w resorcie rolnictwa.

W czasie konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie zapytaliśmy też Panią Dyrektor o to, czy jej zdaniem Plan Strategiczny WPR 2023-2027 przyczyni się do - pożądanej w założeniach - zmiany pokoleniowej w polskich gospodarstwach? Na co konkretnie będą mogli liczyć młodzi rolnicy? W jakich obszarach najbardziej odczują wsparcie?

Zapytaliśmy też o to, jakie konkretnie działania zapisane w Planie Strategicznym będą szczególnie wspierane w kontekście zmian klimatu i ochrony środowiska i czy rolnicy będą w stanie sprostać tym wyzwaniom i oczekiwaniom.

