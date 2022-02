Plan Strategiczny trzeba będzie poprawić. Czy rolnicy będą zadowoleni z tych zmian?

Wychodzi na to, że polski, Krajowy Plan Strategiczny dla WPR 2023-2027 trzeba będzie mocno poprawić. Zdaniem Janusza Wojciechowskiego, Komisarza UE ds. rolnictwa, jest on zbyt zachowawczy i nie wykorzystuje wszystkich szans, które zakłada nowa WPR, oparta na regułach Zielonego Ładu. Czy rolnicy będą zadowoleni z tych zmian?

Swoją opinię o polskim KPS Komisarz Wojciechowski wyraził w czasie zorganizowanego 10 lutego br. posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. A jest ona dlatego ciekawa, że jak dotąd słyszeliśmy z ust Janusza Wojciechowskiego, że tyle będzie Zielonego Ładu w Polsce, ile go będzie w Planie Strategicznym. Jeszcze nie dalej jak trzy tygodnie temu, komisarz powtórzył te słowa w czasie konferencji zorganizowanej w Senacie.

Można więc było odnieść wrażenie, że założenia Europejskiego Zielonego Ładu, planu politycznego UE to jedno, a to co sobie kraj członkowski wpisze do Krajowego Planu Strategicznego, na podstawie którego dopiero będzie mógł korzystać z unijnych pieniędzy dedykowanych rolnictwu - to drugie.

Zdaje się, że tą samą ścieżką poszli też urzędnicy resortu rolnictwa, odpowiedzialni za przygotowanie polskiego KPS. W czasie czwartkowego posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Henryk Kowalczyk przedstawiając posłom ten dokument sam przyznał, że cele zakładane w naszym Planie są bardzo umiarkowane, a dosłownie: mało ambitne, za to dla polskich rolników absolutnie wykonalne. Wymienił między innymi: redukcję nawożenia azotem o 1 kg czystego składnika na hektar, spadek zużycia środków ochrony roślin (szacowny na poziomie 5%), 10% spadek zużycia antybiotyków, czy też wzrost powierzchni upraw ekologicznych do 7%. Te wskaźniki byłyby do osiągnięcia w perspektywie realizacji całego Planu, a więc do 2027 roku, czyli że Polska nie będzie prymusem, jeśli chodzi o pomysły dotyczące europejskiego Zielonego Ładu, przynajmniej w obszarze rolnictwa.

Komisarz Wojciechowski podziękował w czasie tego samego posiedzenia sejmowej Komisji za terminowe złożenie w Brukseli projektu polskiego Krajowego Planu Strategicznego oraz za jego kompletność oraz poprawność. Jak zaznaczył, Komisja obecnie analizuje ten plan, podobnie jak plany pozostałych państw członkowskich. Wnioski z tych analiz będą podstawą do dalszych negocjacji. Ostateczne wersje planu powinny być gotowe w czerwcu br.

Komisarz Wojciechowski podkreślił z jednej strony, zresztą po raz kolejny, że cele redukcyjne, wyznaczone przez EZŁ to cele dobrowolne, nadmienił jednak też w czasie swojego wystąpienia przed posłami – zdaje się, że po raz pierwszy publicznie - że polski plan wydaje się być zbyt zachowawczy i nie wykorzystywać wszystkich szans, które dają założenia nowej wspólnej polityki rolnej. Szczególnie dotyczy to ekoschematów oraz tzw. „rolnictwa węglowego”, które, według Janusza Wojciechowskiego, może być prawdziwą szansą dla rolników. Obecnie powstaje lista praktyk rolniczych, sprzyjających wiązaniu węgla. Praktyki te zostaną odpowiednio wycenione i rolnicy będą mogli zarabiać na ich realizacji. Komisarz zwrócił również uwagę na skromne – jak podkreślił - cele Polski w zakresie rozwoju rolnictwa ekologicznego. Na tle innych krajów UE wypadamy tu słabo, a zdaniem Wojciechowskiego, rolnictwo ekologiczne to kolejna, ogromna szansa dla polskiego rolnictwa, o czym zresztą nie raz już mówił.

Wojciechowski wskazał również na duży potencjał – w jego opinii za mało docenionego w naszym planie - ekoschematu dobrostan zwierząt. Jako przykład pokazał Portugalię, która to działanie premiuje w trzech różnych obszarach.

Poprawie będą musiały ulec także zapisy dot. walki z ASF. - Powinno być więcej środków dedykowanych walce z ASF - przyznał już w czasie styczniowego wystąpienia w Senacie Janusz Wojciechowski - i nie powinno się wykluczać małych gospodarstw z pomocy w tej walce.

Komisarz przyznał w obecności posłów, że przed Polską jeszcze sporo pracy w procesie negocjowania Krajowego Planu Strategicznego z Komisją Europejską. KPS to 150 mld zł na najbliższe 5-7 lat. - To są więc decyzje o fundamentalnym znaczeniu dla przyszłości kraju – zaznaczył w czasie wystąpienia przed posłami Komisarz Wojciechowski.

- Wystąpienie Komisarza Wojciechowskiego potwierdza nasze obawy co do bardzo restrykcyjnego podejścia Komisji Europejskiej do oceny tego dokumentu. Komisja może się zatem domagać od Polski poprawienia Planu pod kątem ambicji w realizacji celów klimatycznych i środowiskowych- komentują Grzegorz Wysocki i Andrzej Przepióra, eksperci Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Podobne obawy wyraził też w czasie wspomnianej już, zorganizowanej w styczniu br. w Senacie konferencji europoseł Jarosław Kalinowski.

Przed nami więc starcie twardej polityki Fransa Timmermansa z – wydaje się – raczej miękką odmianą pragmatyzmu Janusza Wojciechowskiego. Czas pokaże, jakie będą efekty tej potyczki dla rolników.