Płatność dodatkowa do pierwszych ha tylko dla gospodarstw nie większych jak 50 ha

Wsparcie do pierwszych hektarów (tj. płatność dodatkowa lub redystrybucyjna) w nowej WPR będzie przysługiwało „dla gospodarstw posiadających od 3 ha do 50 ha”, jak teraz - tylko do pierwszych 30 hektarów, czyli maksymalnie do 27 ha na gospodarstwo.

Niby zmienia się niewiele – ale uważny czytelnik projektu Planu Strategicznego WPR po 2022 roku dostrzeże ważną różnicę w płatności redystrybucyjnej.

Ten rodzaj płatności wprowadzono w aktualnej WPR 2014-2020 z zamiarem podniesienia dochodów tych gospodarstw, które nie mogą korzystać z efektu skali – a większość gospodarstw w UE ma poniżej 28 hektarów. Na ten rodzaj płatności kraje UE mogą przeznaczyć do 30 proc. swojego pułapu krajowego środków na wsparcie dochodu.

Obecnie może ją otrzymać każdy rolnik mający ponad 3 ha – przysługuje do pierwszych 30 ha, czyli maksymalnie do 27 ha na gospodarstwo. Przysługuje wszystkim do powierzchni gruntów kwalifikujących się do jednolitej płatności obszarowej.

W przedstawionej wczoraj propozycji na kolejny okres budżetowy jest nowość – płatność redystrybucyjna ma przysługiwać tylko gospodarstwom mającym od 3 do 50 ha. Z płatności nie będą więc mogli skorzystać rolnicy mający do 3 ha (jak teraz) i powyżej 50 ha (to nowość).

Jak podano w projekcie, płatność (w nowym Planie nazywana „interwencją”) jest uzupełnieniem „Podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności” (dotąd ta płatność nazywała się "jednolita płatność obszarowa") i ma następujące zadania:

„- zahamowanie trendu zmniejszania zatrudnienia w rolnictwie wskutek przeciętnie mniejszych dochodów,

- zwiększenie odporności gospodarstw rolnych na wahania koniunkturalne,

- zapobieganie zmienności dochodów z działalności rolniczej i utrzymanie ich na godziwym poziomie,

- wyrównanie szans rozwojowych małych i średnich gospodarstw nie osiągających korzyści w związku z efektem skali (występującym w gospodarstwach większych), jednak mających perspektywy na trwały rozwój.

Płatność roczna przyznawana do powierzchni maksymalnie 30 ha, do której przyznano Podstawowe wsparcie dochodu do celów zrównoważoności, dla gospodarstw posiadających od 3 ha do 50 ha.”

W Planie w żaden sposób nie uzasadniono tego ograniczenia posiadanego w gospodarstwie areału – wskazano tylko w kontekście płatności bezpośrednich jako stanowiących „stabilną część dochodów rolników, niezależną od wielkości bieżącej produkcji ani sytuacji na rynku, pozwalającą ograniczać skutki ryzyka dochodowego, związanego zarówno z wahaniami cen (wskutek zmienności sytuacji rynkowej), jak i poziomu plonowania (wskutek zmienności warunków pogodowych)”: „Istotne jest też zapewnienie odpowiedniego wsparcia zwiększającego dochody małych i średnich gospodarstw poprzez niwelowanie różnic w ich dochodach względem jednostek większych. Będzie to realizowane poprzez stosowanie redystrybucyjnego wsparcia dochodów. Ponieważ dotychczasowe doświadczenia pokazują, że m.in. dzięki temu mechanizmowi w Polsce w latach 2015-2017 poziom redystrybucji dochodów wzrósł z ok. 73% do ok. 93%.”

Jak z tego wynika, mechanizmy prowadzące do zwiększania dochodów dla gospodarstw mających ponad 50 ha są inne niż dla mniejszych - i te gospodarstwa nie wymagają już pomocy w postaci dodatkowych płatności do pierwszych hektarów.