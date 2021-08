Płot budowany od wschodu zatrzyma dziki?

Od kilku dni mówi się o budowie na granicy z Białorusią zapory chroniącej przed nielegalnymi migrantami. Czy oznacza to powrót do planów chronienia wschodniej granicy także przed dzikami, niosącymi ASF?

Zamiar budowy zapory przed napierającym od wschodu ASF forsował w 2018 roku ówczesny minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, ale także wobec krytyki tej inicjatywy ustąpił ze stanowiska. Jego następca Jan Krzysztof Ardanowski uznał zaporę za zbędną i obiecał zastąpić ją sprawnymi kołami łowieckimi na tym terenie. W następnych latach dziki – wraz z ASF – nie niepokojone przeszły do granicy zachodniej, co natychmiast doprowadziło do wybudowania płotu na granicy po niemieckiej stronie.

Więcej:

Dlaczego na wschodzie kraju niepotrzebne jest ogrodzenie chroniące przed ASF?

Teraz – wprawdzie z innej przyczyny – pomysł odgrodzenia się od wschodu wraca. Czy może planowana teraz zapora zatrzyma dziki? Zapytaliśmy w Centrum Informacyjnym Rządu i MRiRW: jak będzie zbudowana zapora na granicy z Białorusią, w szczególności na Bugu? Czy powstrzyma dziki, które mogłyby przechodzić przez granicę? Ile będzie kosztować i jak prędko powstanie? Czy jest możliwe wydłużenie zapory także na inne kraje od wschodu?

I prędko dostaliśmy odpowiedź – i CIR, i MRiRW odesłały do Ministerstwa Obrony Narodowej.

Czy oznacza to, że rząd zapomniał o potrzebach rolników, a MRiRW nie ma żadnych postulatów „przy okazji” planowanej w MON zapory? Najwyraźniej.

A czy MON pomyślało o „łowieckich” potrzebach i ewentualnych środowiskowych skutkach planowanej zapory od strony Białorusi?

Z udzielonej właśnie odpowiedzi nie wynika, aby pomyślano o tych aspektach. "W ramach wsparcia Wojska Polskiego dla Straży Granicznej Minister Obrony Narodowej podjął decyzję o budowie tymczasowego ogrodzenia na granicy z Białorusią. Powstające ogrodzenie będzie stanowić uzupełnienie i wydłużenie istniejącego już 130 km odcinka zapory drutowej ułożonej w pasie granicznym z Białorusią. Będzie to płot o wysokości 2,5 m zbudowany z drutu ostrzowego. Pod ogrodzeniem zostanie rozłożona trójwarstwowa concertina, tak jak ma to miejsce w tej chwili.

Ostateczna długość płotu jest przedmiotem uzgodnień. Obecnie nie jest planowane budowanie ogrodzenia na całej granicy z Białorusią.

Budowa ogrodzenia rozpocznie się jeszcze w tym tygodniu. Nie jest jeszcze znany termin zakończenia prac.

Koszty budowy ogrodzenia zostaną pokryte z budżetu MON. Ostateczna wartość będzie znana po zakończeniu prac" - to cała udzielona odpowiedź.