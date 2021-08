Po 2023 roku stawka JPO – 117 euro na ha

Na około 10 euro na ha więcej niż jest to płacone obecnie wyliczono podstawową stawkę dopłat w drugim projekcie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Beneficjent JPO ma być aktywnym rolnikiem, posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzić działalność rolniczą

Minimalne wymagania zakładają posiadanie 1 kwalifikującego się ha lub 200 EUR przyznanych płatności związanych do zwierząt. Działka rolna deklarowana do wsparcia (min. 0,1 ha) musi być położona na gruntach będących kwalifikującymi się hektarami.

Wymogi są zatem takie, jak w aktualnej WPR. A stawki?

Jednolita płatność obszarowa płacona w 2021 roku (czyli za 2020 rok) to 483,79 zł/ha, w latach poprzednich wynosiła kolejno 471,64 zł/ha; 459,19 zł/ha; 461,55 zł/ha.

W ubiegłym roku euro do dopłat było po 4.5462 zł, stawka JPO wynosiła więc ok. 106,4 euro.

Od 2023 roku 117 euro po ubiegłorocznym kursie dawałoby ok. 532 zł na ha tytułem samej JPO.

Czy oznacza to od 2023 roku wyższe płatności? Byłby to wniosek przedwczesny. Pamiętajmy, że teraz do JPO wszystkim doliczano dopłatę za zazielenienie – ostatnio było to 323,85 zł/ha. Teraz trzeba będzie na nie „zasłużyć”, spełniając ekoschematy. Poza tym płatność uzupełniająca do pierwszych ha teraz będzie przysługiwać już nie wszystkim gospodarstwom – w drugiej wersji Planu Strategicznego podano jak w pierwszej, że uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodu będzie przysługiwać do 1-30 ha w gospodarstwach mających 3-50 ha.

Więcej:

Płatność dodatkowa do pierwszych ha tylko dla gospodarstw nie większych jak 50 ha

W 2021 na JPO przeznaczono 1 501 942 tys. euro, stawki płatności poznamy w końcu września albo na początku października.

Od 2023 roku stawka jednostkowa JPO – tak jak teraz – będzie stanowić iloraz budżetu rocznego interwencji i produktów (liczba kwalifikujących się ha) wynikających ze złożonych przez rolników wniosków w danym roku kalendarzowym. Kwoty płatności ponad 100 000 EUR nie będą wypłacane.

Na podstawowe wsparcie dochodu (JPO) jest od 2023 do 2027 roku 8 021,17 mln euro (czyli ok. 1 604 234 tys. euro rocznie), przewidziano płatność do 14 246 168 ha.