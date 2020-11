Polacy doceniają krótki łańcuch dostaw żywności

W Polsce cenimy sobie żywność, która została wyprodukowana blisko nas lub dostarczona poprzez niewielu pośredników, czyli tzw. krótki łańcuch dostaw. Jeszcze lepiej, jeśli pochodzi prosto od rolnika. Takie są wyniki raportu przygotowanego przez Komisję Europejską.

Według najnowszego, październikowego badania opinii społecznej, przygotowanego przez Komisję Europejską, 41% ankietowanych Polaków na pytanie: czy ważne jest dla ciebie by produkt spożywczy pochodził z krótkiego łańcucha dostaw odpowiedziało, że jest to dla nich bardzo ważne, 45% że jest to dość ważne. Tylko 8% odpowiedziało, że nie ma to tak istotnego znaczenia, a 3% że nie jest w ogóle ważne. Wniosek? Polacy w zdecydowanej większości cenią sobie żywność, która została wyprodukowana blisko miejsca zamieszkania lub dostarczona poprzez niewielu pośredników, czyli tzw. krótki łańcuch dostaw!

Wyniki tych badań pokrywają się z danymi dla całej UE – dla 87% mieszkańców Unii bardzo ważne jest, aby żywność pochodziła od lokalnych producentów, a tylko dla 11% jest to nieważne lub kompletnie nieistotne. Na tle całej europejskiej „dwudziestki siódemki”, najbardziej krótkie łańcuchy dostaw doceniają Maltańczycy (stosunek 92% do 4%), Belgowie, Luksemburczycy i Szwedzi (stosunek 92% do 8%). Najgorzej zaś wypadają Czesi – tylko 69% ankietowanych ceni sobie żywność wyprodukowaną blisko miejsca zamieszkania lub dostarczoną poprzez niewielu pośredników. Dla 25% krótki łańcuch dostaw nie ma żadnego znaczenia.

Dokonując zakupów żywności 84% Polaków bardzo docenia też fakt, że produkty spożywcze są wytworzone zgodne z lokalną tradycją i „know-how” – wynika z badania KE. 83% kieruje się przy wyborze danego produktu tym, czy posiada on specjalną etykietę/znak potwierdzający jego jakość!

Być może ta informacja pomoże w podjęciu decyzji zastanawiającym się aktualnie czy warto zainwestować w małe przetwórstwo czy RHD. Przypominamy – trwa właśnie nabór wniosków w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój. Na złożenie dokumentów rolnicy mają czas do 24 listopada 2020 r.

Oferta pomocy, finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020, skierowana jest do dwóch grup beneficjentów. Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Rejestracja działalności musi nastąpić przed złożeniem wniosku o płatność. Ta grupa wnioskodawców może ubiegać się o wsparcie do 500 tys. zł. Druga grupa obejmuje rolników lub ich małżonków prowadzących lub podejmujących prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł.