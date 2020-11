Polowanie z łuku wciąż niemożliwe

Resort środowiska będzie rozważał dopuszczenie polowania z łuku, jak… zdecyduje się na „kompleksową nowelizację” Prawa łowieckiego.

Grupa posłów: Jarosław Sachajko, Paweł Szramka, Radosław Lubczyk po raz kolejny pyta o dopuszczenie możliwości polowania z łukiem.

I po raz kolejny dowiaduje się, że za wcześnie jest na odpowiedź.

Jak pisaliśmy dwa lata temu, taka możliwość miała być badana przez Ministerstwo Środowiska.

Więcej: Będziemy polować z łukiem?

Posłowie zapytali więc o decyzje, przypominając:

„W Unii Europejskiej polowanie za pomocą łuku dozwolone jest w 15 z 27 państw członkowskich. Międzynarodowe organizacje myśliwskie promują łucznictwo jako ekologiczny i humanitarny styl łowiectwa.

W Polsce zabronione jest wykorzystanie łuku podczas polowań. Już samo pojawienie się w lesie z łukiem może prowadzić do oskarżeń o prowadzenie działań o charakterze kłusowniczym. Powołane zostały nawet organizacje myśliwskie, które promują ten sposób polowań. Jednym z przykładów takiej działalności może być Polskie Stowarzyszenie Myślistwa Łuczniczego.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w 2018 roku złożył do ministra środowiska wniosek o wydanie zezwolenia na odstrzał zwierzyny przy użyciu broni miotanej (łuku) w celu przeprowadzenia badań naukowych na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie.”

Niestety - Edward Siarka - sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odpowiedział, że ministerstwo „nie dysponuje wynikami badań, które planowane były przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Decyzja zezwalająca na odstrzał do celów badań naukowych przy użyciu broni miotanej – łuku bloczkowego nie została wydana z uwagi na rozbieżności interpretacyjne Prawa łowieckiego odnośnie możliwości prowadzenia odstrzału do badań naukowych przy pomocy łuku.”

A czy będzie wydana?

”W przypadku podjęcia decyzji o kompleksowej nowelizacji ustawy – Prawo łowieckie tut. resort będzie rozważać możliwość wprowadzenia uprawnień do wykonywania polowania przy użyciu łuku myśliwskiego, ewentualnie umożliwienia użycia łuku do wykonywania odstrzałów redukcyjnych i sanitarnych realizowanych na obszarach położonych poza obwodami łowieckimi” – podał i zastrzegł, że zwierzyna wolno żyjąca stanowi własność Skarbu Państwa, a legalnie pozyskana - własność dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, przy czym „Realizacja pozyskania odbywa się obecnie przy użyciu broni palnej przeznaczonej do celów łowieckich lub przy użyciu ptaków łowczych”.

Cała odpowiedź w załączniku.