Pomoc dla producentów świń, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z COVID-19

ARiMR przedstawiła konkrety oraz udostępniła stosowne dokumenty dla wnioskujących rolników w związku z ogłoszoną pomocą dla producentów świń w cyklu otwartym, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

Chodzi o pomoc dla producenta świń, będącego mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

Jak już anonsowaliśmy w piątek, 4 grudnia - w terminie do dnia 20.12.2020 r. producenci świń, którzy w okresie od 1 marca do 15 lipca 2020 r. utrzymywali w gospodarstwie średnią dzienną liczbę świń wynoszącą co najmniej 21 sztuk, mogą składać wnioski o przyznanie szczególnej pomocy finansowej.

Pomoc będzie udzielana w wysokości:

4 500 zł - przy utrzymywaniu średnio dziennie co najmniej 21 świń i nie więcej niż 50 świń,

14 900 zł - przy utrzymywaniu średnio dziennie powyżej 50 świń i nie więcej niż 200 świń,

23 800 zł - przy utrzymywaniu średnio dziennie powyżej 200 świń.

Kwota przyznanej pomocy łącznie z kwotą przyznanej „Pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” (PCOVID-19-PROW) z innych tytułów niż posiadanie świń nie może przekroczyć równowartości 7 tys. euro (przeliczonej według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ustalonego na dzień udzielenia niniejszej pomocy).

Średnia dzienna liczba świń oznakowanych oraz zarejestrowanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, stanowi iloraz sumy dziennej liczby świń utrzymywanych w gospodarstwie w okresie od 1 marca do 15 lipca 2020 r. oraz liczby 137.

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej można składać w Biurach Powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń a za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu wniosku do Biura Powiatowego Agencji - czyli 20 grudnia br.

W przypadku złożenia wniosku po dniu 20 grudnia 2020 r - Agencja nie przyzna ww. pomocy!

Co równie ważne, pomoc kierowana jest do producenta świń:

- który nie złożył wniosku o pomoc, o której mowa w § 13zb ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. 2015 poz. 187 z późn. zm.) „Wyrównanie dochodu”



- i któremu nie przyznano pomocy z tytułu posiadania świń, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19" w ramach działania "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz.U. 2020, poz. 1467), alba decyzja o przyznaniu pomocy została uchylona, albo zmieniona w części dotyczącej zmniejszenia kwoty pomocy określonej w tej decyzji o przyznaniu pomocy o kwotę przyznaną producentowi świń z tytułu posiadania świń zgodnie z warunkami określonymi w tym rozporządzeniu.