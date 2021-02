Ponad 3,5 tysiąca uwag do Planu Strategicznego dla nowej WPR

Ponad 3,5 tys. uwag zgłoszono w ramach pierwszego etapu konsultacji Planu Strategicznego dla nowej WPR. Około 30% z nich przesłali bezpośrednio sami rolnicy!

Od 18 grudnia 2020 do 15 lutego br. trwały konsultacje opracowanego w resorcie rolnictwa Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027.

Propozycje MRiRW dotyczące nowego podejścia do wielu zagadnień w nowej WPR, zawarte w tym dokumencie, wzbudziły wiele pozytywnych, ale też negatywnych emocji w środowisku rolniczym.

Jak wynika z przekazanych na dzisiejszej konferencji prasowej resortu rolnictwa informacji, do Planu zgłoszono w sumie ponad 3,5 tysiąca uwag, propozycji i postulatów od różnych grup interesariuszy.

- Największą grupę stanowiły osoby fizyczne. Czyli po prostu przeciętny rolnik, przeciętny mieszkaniec obszarów wiejskich postanowił wziąć udział w konsultacjach, co nas bardzo cieszy - podała na konferencji Joanna Gierulska, Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej w ministerstwie rolnictwa.

Uwagi rolników stanowiły 30% wszystkich wniosków skierowanych w ramach przeprowadzonych konsultacji Planu Strategicznego WPR.

Drugie w kolejności były organizacje pozarządowe. Bardzo aktywne było też doradztwo rolnicze, jednostki samorządu terytorialnego, związki branżowe, izby rolnicze i koła gospodyń wiejskich. - Przekrój mamy naprawdę bardzo duży, co nas bardzo cieszy, bo widać że Plan spotkał się z dużym zainteresowaniem. Cieszy nas też to, że Państwo postanowili podzielić się z nami swoimi pomysłami, jeśli chodzi o ten plan - zaznaczyła dyr. Gierulska.

Zakończone w połowie lutego konsultacje Planu Strategicznego były pierwszym etapem prac nad tym dokumentem. Warto dodać, że pierwsza wersja planu nie zawierała konkretnych propozycji rozwiązań finansowych i wskaźników do osiągnięcia w ramach tego planu. To wszystko ma się znaleźć w drugiej wersji tego dokumentu. Wcześniej opinii publicznej ma być przedstawiony raport ze zgłoszonych, w ramach pierwszego etapu konsultacji, uwag.

Ze wstępnego podsumowania wynika, że najwięcej uwag zgłoszono do zaproponowanych rozwiązań dot. młodego rolnika. - Dużo emocji wzbudzają też ekoschematy i wszystkie rozwiązania związane ze środowiskiem i klimatem. Bardzo dużo komentarzy było też odnośnie tego, jak będzie podjęty wątek infrastruktury na obszarach wiejskich - poinformowała dyr. Gierulska.

- Drugie konsultacje, po zmianach, będziemy chcieli przeprowadzić w maju-czerwcu br. - poinformował na konferencji Grzegorz Puda, minister rolnictwa.

Gotowy projekt Planu Strategicznego zostanie przedstawiony najpierw Radzie Ministrów, a następnie przedłożony do zaopiniowania Komisji Europejskiej. Przewidywany termin przekazania gotowego dokumentu do KE to listopad 2021. Planuje się, że proces negocjacji Planu z Komisją zakończy się w maju 2022 r.

Minister poinformował, że w związku z dużym zainteresowaniem Planem, ankieta, za pomocą której można zgłaszać uwagi, będzie nadal aktywna.

- Główne obszary, którymi chcemy się zajmować w ramach Planu Strategicznego, to głównie trzy elementy - przypomniał minister Puda. - Po pierwsze rozwiązania, które pozwolą małym i średnim gospodarstwom lepiej funkcjonować. Mam tu na myśli wsparcie gospodarstw rodzinnych, które bardzo często opiera się również o wsparcie środkami unijnymi. To ważne, by małe i średnie gospodarstwa mogły być pewne tego, że środki, które będą przeznaczone dla Polaków, dla polskich rolników mogły być wykorzystywane w tych mniejszych gospodarstwach - stwierdził minister.

Drugi obszar to dobrostan, jako jeden z potencjalnych ekoprogramów. - Chcielibyśmy wspierać wszystkich tych, którzy zgodnie z wytycznymi KE wspierają życie zwierząt na trochę wyższym poziomie, wyższym niż dotychczas i wyższym niż mówią to przepisy - wymieniał Grzegorz Puda.

I trzecie - wymiana pokoleń. Ten element - jak przyznał minister - ma sprzyjać temu, by młodzi rolnicy chętniej pozostawali na wsi, a przekazujący gospodarstwa byli pewni tego, że idą one w dobre ręce.

Na pytanie dziennikarzy czy mimo sprzeciwu środowiska w mocy zostanie utrzymany zapis Planu Strategicznego, który mówi, że ze wsparcia w ramach nowej WPR będą mogli korzystać tylko ci hodowcy bydła mięsnego, którzy nie będą go sprzedawać na ubój rytualny, minister Puda odpowiedział:

- Poszerzając możliwości chowu i hodowli zwierząt w ramach dużego dobrostanu polepszamy jakość polskiej produkcji. Nie chodzi tu tylko o bydło, ale mówimy też o drobiu, o koniach i wielu innych obszarach, w których chcielibyśmy aby ten dobrostan został powiększony. To jest tak naprawę pewien system zachęt, który nie zmusza oczywiście rolników do tego, aby korzystali, ale jest po to, aby podnieść jakość polskiej produkcji. Również proszę pamiętać, że UE wymaga od nas tego, aby w ramach dobrostanu koncentrować się tak naprawdę na całym życiu zwierząt, od momentu urodzenia, aż do jego śmierci. Jest to pierwszy etap konsultacji. [...] Na kolejnych spotkaniach poinformujemy o tym, w jaki sposób będziemy wdrażać lub proponować wdrażanie tych rozwiązań.