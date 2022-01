Postulaty rolników z Pomorza Zachodniego

Przed planowanymi na 18 stycznia protestami, związkowcy z rolniczej Solidarności przedstawili listę swoich postulatów.

Zachodniopomorska „Solidarność” Rolników Indywidualnych opublikowała listę postulatów, które przedstawią stronie rządowej rolnicy w czasie zapowiedzianego na 18 stycznia protestu. Dotyczą one wielu aspektów działalności rolniczej i polityki rolnej państwa.

Udział w planowanych protestach zapowiedzieli już rolnicy z 7 na 11 powiatów województwa zachodniopomorskiego. Dziś zapaść mają decyzje co do formy i lokalizacji protestów w regionie.

Lista postulatów zawiera 6 żądań stawianych rządowi i resortowi rolnictwa. Prezentujemy je w całości:

1. Polityka rolna

Polityka państwa polskiego w obszarze rolnictwa musi uwzględniać specyfikę rolnictwa Polski Północnej i Zachodniej. Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, gospodarstwa rodzinne to gospodarstwa do 300 ha. Zdecydowanie przeciwstawiamy się różnicowaniu gospodarstw rodzinnych pod względem dostępu do mechanizmów wsparcia Unii Europejskiej. Rozwiązania przyjęte w ramach Europejskiego Zielonego Ładu nie mogą zagrażać suwerenności żywnościowej naszego kraju.

2. Tarcza antykryzykowa

Postulujemy pilne przygotowanie i wdrożenie rozwiązań łagodzących ujemne skutki spowodowane pandemią, wieloletnimi niekorzystnymi warunkami pogodowymi oraz kryzysem wywołanym gwałtownym wzrostem kosztów produkcji rolnej.

3. Zniwelowanie skutków suszy w rolnictwie

- Zwracamy się do Rządu RP o pilne rozwiązanie problemu odszkodowań za skutki suszy w 2021 roku w województwie zachodniopomorskim. Żądamy, aby odszkodowanie wynosiło po 1000 złotych do hektara uprawy jarej i upraw strączkowych oraz po 700 złotych do hektara uprawy ozimej, przy czym łąki i pastwiska powinny być traktowane jak uprawy ozime.

- Żądamy zmiany zasad definiowania zjawiska suszy i branie pod uwagę kumulacji wysokich temperatur w krótkim okresie czasu oraz innych czynników wpływających na obniżenie plonów.

- Z powodu wadliwego funkcjonowania aplikacji suszowej żądamy, aby wszystkie wnioski złożone w aplikacji suszowej uznać za wnioski powyżej 30 procent strat w gospodarstwach.

- Żądamy rozłączenia produkcji zwierzęcej od roślinnej przy obliczaniu skutków suszy.

4. Gospodarowanie ziemią z zasobu WRSP

- Domagamy się dokonania w trybie pilnym zmian w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w sposób umożliwiający rozłożenie na okres do 25 lat zobowiązań wynikających z zakupu nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

- Domagamy się konsekwentnego wyegzekwowania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dotyczących wyłączenia 30 procent dzierżawionych gruntów. Ziemia ta powinna zostać przekazana gospodarstwom rodzinnym w formie przetargów ograniczonych.

5. Holding spożywczy

Państwo ponosi odpowiedzialność za nieprzemyślaną prywatyzację przetwórstwa i zaopatrzenia w rolnictwie. W tej sytuacji, na zasadzie pomocniczości, powinno przejąć na siebie współodpowiedzialność za uporządkowanie sytuacji na poszczególnych rynkach rolnych.

Zgodnie z zasadą pomocniczości, poprzez spółki skarbowe, państwo powinno wspierać organizację przetwórstwa i zaopatrzenia rodzinnych gospodarstw rolnych. O kondycji finansowej gospodarstw powinny decydować dochody wynikające z wysokości i jakości produkcji rolnej. Opowiadamy się za zagwarantowaniem wpływu rolników na działanie przyszłego holdingu rolno-spożywczego poprzez udziały lub przedstawicielstwo w radach nadzorczych.

6. Ubezpieczenia rolnicze

Domagamy się pilnego wprowadzenia systemu zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Istotą jego powinno być identyfikowanie źródeł ryzyka w gospodarstwach rolnych, edukacja rolników w zakresie dobierania właściwych instrumentów zarządzania ryzykiem oraz działanie Państwa (wsparcie) w zakresie zapobiegania ryzykom oraz łagodzenia jego skutków.