Potrzebny pełnomocnik ds. koordynacji funduszy?

Czy premier powinien mieć pełnomocnika ds. koordynacji prac dotyczących funduszy dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w ramach WPR i Umowy Partnerstwa? Taką propozycję zgłasza były minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

Jak zapowiadano, w marcu/kwietniu 2021 r. powstanie II wersja krajowego „Planu strategicznego”, następnie (maj/czerwiec 2021 r.) planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych drugiej wersji Planu (uwzględniającego już kwestie budżetowe) i opracowanie materiału, który we wrześniu 2021 r. zostanie przedłożony do akceptacji Komitetu Monitorującego, a następnie w październiku 2021 r. do akceptacji Radzie Ministrów. W listopadzie 2021 r. planowane jest oficjalne przekazanie Planu do KE celem zatwierdzenia.

Taki jest kalendarz planowanych działań.

Tymczasem poznajemy kolejne oceny przedstawionej przez rząd I propozycji krajowego „Planu strategicznego” – i jesteśmy świadkami zapewnień o tym, ile to środków może wpłynąć na wieś.

Z jednej strony mamy zapewnienia, że będą to duże sumy, z drugiej obawy, że pieniądze, owszem, wpłyną na wieś, ale niekoniecznie na rolnictwo.

Niektóre pieniądze mają wpłynąć już i zmienić nawet aktualnie realizowany PROW, inne dotyczą już nowej WPR.

Możliwość zapanowania nad tym chaosem wskazuje europoseł i były minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel w opracowaniu „Konsultacje Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Uwagi i rekomendacje”, przygotowanym we współpracy z Kazimierzem Gwiazdowskim, wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP.

Jak wskazano w opublikowanym 16 marca opracowaniu, potrzebne jest skoordynowanie prac ministerstw i powołanie pełnomocnika ds. koordynacji funduszy. „Należy rozważyć powołanie przez Premiera Rządu RP - Pełnomocnika d.s. koordynacji prac dotyczących funduszy dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w ramach WPR i Umowy Partnerstwa. Chodzi o skoordynowanie dystrybucji środków finansowych z WPR; Polityki Spójności; Krajowego Planu Odbudowy, inne fundusze w ramach Umowy Partnerstwa. W szczególności dotyczy Regionalnych Programów Operacyjnych. Pełnomocnik powinien być ustanowiony w strukturze Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi”.

Przypomnijmy, że już podczas prac nad obecną WPR będące wówczas w opozycji PiS wskazywało na potrzebę lepszej koordynacji funduszy trafiających z różnych pul na obszary wiejskie, a po przejęciu władzy zapowiadano wypracowanie preferencji dla wsi w ramach Polityki Spójności.

