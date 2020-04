Pozarolnicza działalność gospodarcza poza tarczą antykryzysową?

Rolnicy prowadzący też pozarolniczą działalność gospodarczą czekają na konkrety w sprawie pomocy dla nich po koronawirusie.

Rolnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i opłacający tzw. podwójny KRUS są zawiedzeni. Szumnie zapowiadane objęcie ich - tak jak przedsiębiorców - pomocą z „tarczy antykryzysowej” okazuje się być wątpliwe.

Więcej: Komu składki ubezpieczeniowe i postojowe po koronawirusie?

- Czy rolnicy samozatrudnieni, a będący jeszcze na ubezpieczeniu w KRUS, będą mogli korzystać z postojowego lub pożyczki z tarczy antykryzysowej? Dowiadywałem się w ZUS-ie - i usłyszałem, że te świadczenia wypłaca KRUS, natomiast KRUS mówi, że oni nic nie wiedzą. Nie mam po prostu jasnej interpretacji – mówi nam czytelnik.

W podobnym duchu utrzymanych jest wiele z komentarzy pod informacją, dotyczącą tego problemu.

Chcieliśmy uzyskać taką interpretację z KRUS lub MRiRW – podobnie jak odpowiedź na pytanie, jaki jest tryb występowania przez rolnika o zasiłek opiekuńczy? Czy KRUS przyjmuje wnioski? Kiedy i jak będzie prowadzona wypłata zasiłku? Niestety odpowiedzi nie ma.

Tymczasem sytuację praktycznie zbadał inny z czytelników, będący w podobnej sytuacji.

- Czekałem na wejście w życie przepisów dotyczących ulepszonego wariantu tarczy antykryzysowej – mówi nam czytelnik. – Dziś z samego rana zadzwoniłem na infolinię do urzędu pracy i powiedzieli mi, że nie przysługuje mi ani pomoc w postaci mikropożyczki, ani żadne wsparcie na prowadzenie firmy przez 3 miesiące. Jedno, co mogę otrzymać, podobno w ZUS, to miesięcznie połowę postojowego. Z kolei w drugim urzędzie pracy powiedzieli, że takiej pomocy udzielą. To był jednak urząd pracy z terenu, gdzie mam gospodarstwo, a nie działalność gospodarczą, więc tam złożyć wniosku nie mogę.

Czyli dalej nic nie wiadomo.

Czy zatem prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i ubezpieczeni w KRUS otrzymają pomoc?

„Połowa postojowego” nie pozwoli osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą utrzymać tej działalności. Nie pozwoli też utrzymać rodziny. Komu wobec tego przysługuje jako świadczenie postojowe 80 proc. minimalnego wynagrodzenia? Czy i tym razem tacy dwuzawodowi rolnicy dowiedzą się, że przecież są zwolnieni z ZUS i ich składka jest niewielka? Czy to jednak usprawiedliwia stawianie poza nawiasem czyjegokolwiek zainteresowania w sytuacji kryzysowej?

Problem dotyczy ok. 80 tys. osób – tyle jednocześnie prowadzi działalność rolniczą i pozarolniczą działalność gospodarczą.

Dodajmy, że na stronie internetowej KRUS zamieszczono wniosek o zasiłek opiekuńczy, przysługujący opiekunom dzieci do ósmego roku życia.