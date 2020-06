PROW po koronawirusie

Beneficjenci części działań, poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, mają problem z realizacją określonych w umowie o przyznaniu pomocy lub decyzji o przyznaniu pomocy warunków lub zobowiązań do określonego zachowania w sposób ciągły – zauważyło MRiRW i przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Jak stwierdzono, beneficjenci części działań i poddziałań programu mają lub mogą mieć problem z realizacją warunków lub zobowiązań do określonego zachowania w sposób ciągły, zawartych w umowie o przyznaniu pomocy lub decyzji o przyznaniu pomocy, a określonych w rozporządzeniach, wydanych na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zobowiązania ciągłe nie mają określonego terminu na osiągnięcie jakiegoś efektu tego zobowiązania, ma być ono realizowane w sposób nieprzerwany w określonym przedziale czasowym, np. utrzymywanie miejsc pracy, podleganie ubezpieczeniu, wykonywanie działalności gospodarczej czy też utrzymanie wzrostu wielości ekonomicznej gospodarstwa.

Do zobowiązań ciągłych natomiast nie należą w szczególności zobowiązania, które np. polegają na nabyciu lub wejściu w posiadanie gospodarstwa, uzyskaniu wpisu do ewidencji producentów czy realizacji inwestycji w środki trwałe zgodnie z założeniami biznesplanu (np. zakup ciągnika, wozu paszowego) – zaznaczono.

W przypadku przerw w realizacji tych warunków lub zobowiązań spowodowanych bezpośrednio obowiązującymi beneficjenta ograniczeniami w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem, proponuje się uznanie, iż są one realizowane zgodnie z tą umową lub decyzją. Zatem np. osoba, która zobowiązała się prowadzić usługi fryzjerskie będzie miała uznane ich prowadzenie w okresie, kiedy zakłady fryzjerskie były obowiązkowo zamknięte.

W sytuacji ograniczeń określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub innych okoliczności, ale kiedy beneficjent uprawdopodobni, że te okoliczności są powiązane z ograniczeniami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - właściwy organ lub podmiot, który przyznał pomoc, uzna, że te warunki lub zobowiązania w okresie obowiązywania ograniczeń określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi są realizowane w sposób ciągły.

Natomiast odmowa przyznania pomocy, w przypadku, gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy w związku z uchybieniem terminu spowodowanym epidemią, będzie następowała nie wcześniej niż po upływie 90 dni od dnia zakończenia stanów epidemii lub zagrożenia nią - chyba że zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania tej pomocy, np. w sytuacji, gdy na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy powinien posiadać 1 ha trwałych użytków zielonych na obszarze Natura 2000, a go nie ma i wiadomo, że to nie z

przyczyn związanych z trwaniem stanów związanych z epidemią.

Ponadto doprecyzowano tryb, w jakim w przypadku niektórych działań i poddziałań programu, następować będzie uzgodnienie późniejszego terminu spełnienia warunków lub zrealizowania zobowiązań.

„Uzgodnienie późniejszego terminu spełnienia warunków wypłaty pomocy, spełnienia warunków, z zastrzeżeniem których wydana została decyzja o przyznaniu pomocy, czy też terminu realizacji innych zobowiązań związanych z przyznaną pomocą, odbywać się będzie poprzez odpowiednią zmianę decyzji o przyznaniu pomocy (w zakresie określonych w niej terminów), dokonywaną w trybie przepisów Kpa przez organ, który tę pomoc przyznał, po indywidualnym rozpatrzeniu wniosku, w którym beneficjent zwróci się z prośbą o ustalenie mu późniejszego terminu w związku z niedotrzymaniem dotychczasowych terminów” – podano.

Zaproponowano też wydłużenie terminów na wykonanie zalesienia oraz wprowadzenie odpowiednich nasadzeń i zabiegów pielęgnacyjnych - do dnia 9 czerwca 2021 r.

Zrezygnowano ze stosowania podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii przepisów regulujących konieczność składania dokumentów jako załączników do wniosków, na potwierdzenie spełnienia tych warunków, również w formie kopii, które musiały być potwierdzone lub poświadczone za zgodność z oryginałem.

Ponieważ ubiegający się o wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym - we wnioskach złożonych w ramach naboru wniosków, który zakończył się w styczniu 2020 r. - przedstawili opisy planowanych operacji, które w dużej części dotyczą działań marketingu bezpośredniego (gadżety reklamowe, ulotki, standy), udziału w targach, pokazach, organizacji na dużą skalę degustacji w sieciach handlowych, co w związku z wystąpieniem epidemii może doprowadzić do uniemożliwienia realizacji tych operacji - proponuje się wydłużenie czasu na ustalenie kolejności przysługiwania pomocy, dając tym samym dodatkowy czas podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy na zmianę opisów planowanych operacji wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym, tak aby uwzględniały obecną sytuację, związaną z wystąpieniem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wirusa SARSCoV-2.

Ponieważ wszystkie rozwiązania, proponowane w przepisach rozporządzenia, będą korzystne dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy oraz beneficjentów Programu, nie przewiduje się konsultacji społecznych, a rozporządzenie ma obowiązywać od następnego dnia po opublikowaniu.

Projekt w załączniku.