– Będziemy promowali model rolnictwa bardziej zrównoważony i przystosowany do zmian klimatycznych – oświadczył Luis Planas Puchades, minister rolnictwa, rybołówstwa i żywności Hiszpanii podczas prezentacji priorytetów dla Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa na najbliższe półrocze. Hiszpanie sprawują prezydencję w Radzie od lipca br. Potrwa ona do końca grudnia.

Motto hiszpańskiej prezydenci brzmi „Europa – bliżej”. Ma ono symbolizować bliskość ludzką, polityczną i instytucjonalną.

Na czas swojego przewodnictwa Hiszpania wybrała cztery priorytety prac do których należą:

ponowne uprzemysłowienie UE i jej otwarta autonomia strategiczna,

postępy w transformacji ekologicznej i w adaptacji środowiskowej,

promowanie większej sprawiedliwości społecznej i ekonomicznej,

zwiększanie jedności europejskiej.

Jakie decyzje podejmie Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa wobec deklaracji krajów przyfrontowych o jednostronnym przedłużeniu zakazu na import zbóż i rzepaku z Ukrainy?

Dziś odbywa się spotkanie ministrów rolnictwa Unii Europejskiej właśnie pod przewodnictwem Hiszpanii. Minister rolnictwa tego kraju, po raz pierwszy poprowadził obrady. Priorytety nad którymi będą skupiali się Hiszpanie przez najbliższe pół roku mówią wiele i pokazują, że poluzowanie polityki rolnej i ewentualne odejście jej od wymagań środowiskowych w kierunku większej liberalizacji będzie bardzo trudne.

Europa podąży obraną drogą

Hiszpanie uważają, że dla Europejczyków ograniczenie zmian klimatycznych i degradacji środowiska to nie tylko obowiązek prawny i moralny, ale także ogromna szansa. Jeśli dobrze ją przeprowadzimy, zielona transformacja pozwoli nam drastycznie zmniejszyć naszą zależność od energii i surowców, obniżyć nasze rachunki za energię elektryczną, zwiększyć konkurencyjność naszych firm i stworzyć prawie milion miejsc pracy tylko w tej dekadzie.

Dlatego prezydencja hiszpańska dołoży wszelkich starań, aby wspierać dalszą transformację Europy. Będzie promować reformę rynku energii elektrycznej mającą na celu przyspieszenie wdrażania OZE, obniżenie cen energii elektrycznej oraz poprawę stabilności systemu. Zamierza pracować nad przyspieszeniem prac legislacyjnych związanych z Fit for 55, takich jak pakiet gazowo-wodorowy czy przepisy dotyczące efektywności energetycznej. Ponadto będzie promować środki na rzecz zmniejszenia ilości odpadów w tym plastiku, projektowania zrównoważonych produktów i wytwarzania ekologicznych paliw. Wszystko po to, aby Wspólnota nadal przewodziła globalnej walce ze zmianą klimatu i czyniła to poprzez tworzenie bogactwa i nowych możliwości na całym swoim terytorium.

Jaka Wspólna Polityka Rolna?

– Europa powinna być bardziej inkluzywna – powiedział Luis Planas Puchades, minister rolnictwa, rybołówstwa i żywności Hiszpanii podczas Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, a to oznacza jeszcze więcej integracji w ramach Unii Europejskiej. – Będziemy dążyć do wzmocnienia jedności europejskiej jeśli chodzi o rynki w kontekście obecnej bardzo skomplikowanej sytuacji. Hiszpanie za cel stawiają sobie zwalczanie skutków wynikających z nieuzasadnionej inwazji Rosji na Ukrainę, co doprowadziło do zakłóceń rynkowych i do podwyższenie się cen surowców, energii i paliw. Co oznaczają słowa hiszpańskiego ministra wobec sytuacji na rynkach rolnych, jakże odmiennej w różnych częściach Europy? W jaki sposób będą realizowane te cele? Kraje przyfrontowe, w tym Polska, chcą dalszego zakazu przywozu na swój obszar m.in. pszenicy, kukurydzy i rzepaku z Ukrainy, który miałby obowiązywać po 15 września br. Jakie stanowisko w tej sprawie będzie miała Hiszpania, która jest największym importerem zbóż z Ukrainy w Unii Europejskiej (import zbóż z Ukrainy do Hiszpanii wyniósł wg. Komisji Europejskiej 7 095 601 ton w okresie 24.03.2022 – 30.06.2023)? Oczywiście pojedyncze zdanie ministra Hiszpanii nie będzie się liczyło, jednakże jego opinia będzie ważyła więcej niż te wypowiadane przez pozostałych ministrów rolnictwa Unii Europejskiej.

Postawią na technologie genomowe

Jednym z celów dla Hiszpanów związanych polityką rolną będzie ukierunkowanie Europy na innowacyjne technologie wykorzystywane w branży rolno-spożywczej.

– W ramach naszej Rady będziemy dążyć do: zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i zrealizować cele zrównoważonego rozwoju nie tylko w UE ale wręcz na poziomie globalnym, światowym – powiedział minister rolnictwa Hiszpanii. Tych celów nie da się osiągnąć bez wdrażania innowacji w produkcji i przetwórstwie żywności. Co więcej, rolnictwu nie uda się jednocześnie dbać o klimat, bez zaufania w genomowe innowacje. Dlatego Hiszpanii zależy na wymianie poglądów na temat wniosku legislacyjnego Komisji w sprawie rozporządzenia dotyczącego roślin uzyskanych niektórymi nowymi technikami genomowymi oraz produktów żywnościowych i paszowych. To temat wręcz kluczowy, co podkreślił Luis Planas Puchades. – Zależy nam na wykorzystaniu nowych technologii w produkcji rolnej w walce ze zmianami klimatycznymi i ten temat stanie podczas spotkania ministrów rolnictwa we wrześniu w hiszpańskiej Kordobie. Prezydencja hiszpańska będzie także bacznie przyglądać się Komisji Europejskiej i postępowi prac na zrównoważonym rozwojem rolnictwa i wdrażaniu polityk dobrostanowych. Zależy jej także na ograniczeniu stosowania pestycydów w rolnictwie.

Więcej Europy w Europie

W świecie niepewności i rosnących napięć geopolitycznych UE musi pozostać zjednoczona. Dlatego państwa członkowskie muszą nadal czynić postępy w zakresie integracji i opracowywać narzędzia, które pozwolą im wspólnie stawić czoła wielkim wyzwaniom naszych czasów.

W tym celu prezydencja hiszpańska będzie opowiadać się za większym pogłębieniem rynku wewnętrznego, dokończeniem budowy unii bankowej i unii rynków kapitałowych, konsolidacją i ulepszeniem wspólnych instrumentów, takich jak fundusze NextGenerationEU, skuteczniejszym i skoordynowanym zarządzaniem procesami migracyjnymi i azylowymi oraz skoordynowanym wsparciem dla Ukrainy i innych państw sąsiednich. Będą także pracować na rzecz rozwoju naszej wspólnej tożsamości i wartości oraz na rzecz nowej fazy rozwoju projektu europejskiego.

Poniżej prezentacja celów hiszpańskiej prezydencji, które omówił Luis Planas Puchades, minister rolnictwa, rybołówstwa i żywności Hiszpanii podczas prezentacji priorytetów dla Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa.