Rolnictwo ekologiczne w nowej WPR

Oprócz jednorocznych zobowiązań w ramach ekoschematów projekt Planu Strategicznego WPR po 2022 roku przewiduje też ekoschematy wieloletnie.

Do konsultacji trafił projekt Planu Strategicznego WPR po 2022 roku.

Przewiduje wiele nowych interwencji pod nazwą ekoschematów.

Więcej o ekoschematach jednorocznych, finansowanych z I filara WPR:

Jakie ekoschematy w nowej WPR?

Proponowany wieloletni "Ekoschemat – Rolnictwo ekologiczne" - rolnicy znają już w podobnej formie z aktualnego PROW.

Teraz zaproponowano go jako dobrowolne zobowiązanie trwające do trzech lat (okres konwersji) i do pięciu lat (po okresie konwersji).

Jak podano w projekcie, stawki płatności w zależności od grupy upraw i okresu konwersji/po konwersji wynoszą od 1250 zł do 3000 zł, a płatność może być powiększona o rekompensatę kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kosztów kontroli gospodarstwa przeprowadzanej przez jednostkę certyfikującą w ramach systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym.

5-letnie zobowiązania ekologiczne można będzie realizować w ramach:

• Upraw na gruntach ornych

• Upraw sadowniczych

• Trwałych użytków zielonych oraz niektórych upraw paszowych na gruntach ornych.

Zobowiązanie w ramach upraw na gruntach ornych:

- Uprawy rolnicze w okresie konwersji;

- Uprawy warzywne w okresie konwersji;

- Uprawy zielarskie w okresie konwersji;

- Uprawy jagodowe w okresie konwersji;

- Uprawy rolnicze po okresie konwersji;

- Uprawy warzywne po okresie konwersji;

- Uprawy zielarskie po okresie konwersji;

- Uprawy jagodowe po okresie konwersji.

Zobowiązanie w ramach upraw sadowniczych:

- Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji;

- Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji;

- Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji;

- Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji.

Zobowiązanie w ramach trwałych użytków zielonych oraz wybranych upraw paszowych na gruntach ornych:

- Trwałe użytki zielone oraz uprawy paszowe na gruntach ornych (wybrane) w okresie konwersji;

- Trwałe użytki zielone oraz uprawy paszowe na gruntach ornych (wybrane) po okresie konwersji.

Podano następujące warunki/wymogi szczegółowe:

− prowadzenie produkcji rolnej, zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o rolnictwie ekologicznym i rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 (Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848) i posiadanie ważnego certyfikatu wydanego przez upoważnioną jednostkę certyfikującą, zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi o rolnictwie ekologicznym;

− posiadanie zwierząt – w przypadku ubiegania się o płatności do trwałych użytków zielonych oraz niektórych upraw paszowych na gruntach ornych po okresie/w okresie konwersji;

− odpowiednie przeznaczenie plonu (m. in. do przetwórstwa, sprzedaży, przekazania do innych gospodarstw, żywienia zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie);

− zachowanie trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje przyrody.

Wymogi szczegółowe w przypadku podstawowych upraw sadowniczych, ekstensywnych upraw sadowniczych oraz upraw jagodowych:

− utrzymanie minimalnej obsady dla poszczególnych gatunków roślin z tolerancją do 10%;

− obowiązek utrzymania minimalnej obsady drzew owocowych (wskazanej w przepisach krajowych) przez 2 lata po zakończeniu okresu zobowiązania;

− coroczne wykonywanie na plantacji zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych;

− uprawa gatunków w okresie owocowania, a w przypadku upraw niebędących w okresie owocowania - potwierdzenie, że do założenia tych upraw wykorzystano materiał nasadzeniowy odpowiedniej jakości.

Jak zaznaczono, w przypadku gospodarstw ze zrównoważoną produkcją roślinną i zwierzęcą płatność ekologiczna do powierzchni upraw może być powiększona o premię za prowadzenie gospodarstwa w sposób zrównoważony (tzw. premia zwierzęca). Pomoc będzie mogła być przyznana, jeżeli na wszystkich użytkach rolnych w gospodarstwie (również do powierzchni, do której rolnik nie będzie ubiegał się o płatności) będzie zapewniona obsada zwierząt od 0,5 DJP/ha do 1,5 DJP/ha.

Ponadto w celu uproszczenia wnioskowania o wsparcie i realizacji zobowiązań przez rolników, małe gospodarstwa ekologiczne (do 10 ha), zamiast ww. płatności dla poszczególnych rodzajów upraw, mogą otrzymać płatność uproszczoną w jednakowej wysokości do każdego ha użytków rolnych (niezależnie od rodzaju uprawy prowadzonej na danej powierzchni) – zaznaczono, ale nie podano szczegółów.