Rolnicy z Dolnośląskiej Izby Rolniczej po raz kolejny postulują o wprowadzenie tzw. "paliwa rolniczego". W ich ocenie, byłoby to jedno z najlepszych działań pomocowych dla branży.

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej odniósł się do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na jeden litr oleju w 2023 r.

Dolnośląski samorząd stoi na stanowisku, że ww. stawka nie powinna być niższa niż 1,50 zł za litr ON, a swoją ocenę uzasadnia galopującymi cenami paliw oraz prognozami wskazującymi, że sytuacja będzie jeszcze bardziej dynamiczna.

- Zarząd DIR zwraca się z wnioskiem do właściwych organów o wystąpienie do właściwych organów o podjęcie wszelkich czynności administracyjno-prawnych, których skutkiem będzie obniżenie kosztów paliwa dla rolników - napisał w połowie grudnia br. do Zarządu KRIR Ryszard Borys, prezes DIR.

To już kolejne takie wystąpienie ze strony dolnośląskiego samorządu rolniczego:

Tym razem - jak podkreśla Ryszard Borys - znana powszechnie sytuacja na rynku paliw, w szczególności drastyczny wzrost cen w ostatnim roku, ale też w latach ubiegłych, skutkuje znacznym podwyższeniem kosztów pracy rolnika, czego następstwem jest nieopłacalność ekonomiczna prowadzenia gospodarstwa rolnego bez podniesienie cen sprzedawanych płodów rolnych, a także innych produktów wytworzonych w gospodarstwie.

- Dalszym skutkiem wyżej opisanego zjawiska mogą być kolejne podwyżki cen żywności. Dotychczas poczynione starania o złagodzenie sytuacji konsumentów, dla rolników nie mają pozytywnych skutków - uważa Ryszard Borys.

Jak ocenia prezes DIR, obniżka podatku VAT nie ma dla środowiska rolniczego znaczenia, ponieważ zgodnie z przepisami rolnikom przysługuje zwrot.

- Wobec powyższych faktów, zarząd DIR zwraca się z wnioskiem o podjęcie czynności zmierzających do obniżenia kosztów paliwa dla producentów rolnych. Najlepszym rozwiązaniem będzie wprowadzenie, tzw." paliwa rolniczego" - zaznacza w piśmie szef dolnośląskiego samorządu rolniczego.

Zdaniem Ryszarda Borysa, sugerowane rozwiązanie będzie najprostszym z proponowanych, ograniczy zbędną biurokrację, a przez to usprawni proces zakupu i rozliczania.

- W związku z tym, że uchwalony został już szereg nowelizacji przepisów chroniących przedsiębiorstwa przed negatywnymi skutkami globalnej sytuacji ekonomicznej, nazywanych powszechnie tarczami ochronnymi i antyinflacyjnymi, w opinii zarządu DIR zasadnym jest tego rodzaju pomoc - jak wprowadzenie "paliwa rolniczego" - skierować także dla gospodarstw rolnych - uważa Ryszard Borys, prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej.