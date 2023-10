Rolnicy chcą zmian w prawie łowieckim i wakacji kredytowych

Spośród zmian proponowanych do wprowadzenia w rolnictwie, osoby kierujące gospodarstwami rolnymi za najważniejsze uznają wprowadzenie zmian w prawie łowieckim w zakresie rekompensat za straty w rolnictwie spowodowane przez zwierzynę łowiecką, a w drugiej kolejności wprowadzenie wakacji kredytowych dla kredytów rolniczych. Za konieczne unano też przeszkolenie rolników w robieniu zdjęć geotagowanych - wynika z raportu Polska wieś i rolnictwo 2023.

Jak wynika z najnowszych badań zebranych w raporcie Polska wieś i rolnictwo 2023, spośród osób kierujących gospodarstwami rolnymi 64,2% deklaruje, że jest w stanie utrzymać siebie/rodzinę wyłącznie z gospodarstwa rolnego, natomiast 29% udzieliło odpowiedzi negatywnej. Im większa powierzchnia gospodarstwa rolnego, tym wyższy wskaźnik odpowiedzi twierdzących – od 25,6% w przypadku gospodarstw do 5 ha, do 94,2% w przypadku gospodarstw obejmujących co najmniej 30 ha.

Niska opłacalność produkcji

Potwierdziły się wskazywane przez analityków negatywne skutki wojny na Ukrainie i pandemii COViD-19 dla opłacalności produkcji rolniczej - wśród kluczowych barier rozwoju gospodarstwa rolnego, osoby kierujące nimi wymieniają niską opłacalność produkcji (63,5% wskazań ogółem), zbyt mały areał (43% wskazań ogółem, w tym 34% jako pierwsze wskazanie), trudności ze sprzedażą produktów (40,3% ogółem) oraz zbyt wysokie ceny ziemi (39,3% ogółem).

Pracę pozarolniczą podejmuje blisko jedna czwarta kierujących gospodarstwami rolnymi (23,9%). Jest to wskaźnik nieznacznie niższy niż w 2022 roku (27,7%), lecz wyższy niż w 2021 roku (21,9%). Pracę pozarolniczą z kierowaniem gospodarstwem częściej łączą mężczyźni (26,4%) niż kobiety (19,7%) i częściej osoby poniżej 35 lat (33,1%) niż w wieku 55+ (11,6%). Zdecydowanie dominującym powodem niepodejmowania dodatkowej pracy jest brak czasu (praca w gospodarstwie nie pozostawia czasu na dodatkowe zajęcie – 64,7%) oraz wystarczający poziom dochodów uzyskiwanych z rolnictwa (19,9%). Inne powody wskazywane były przez maksymalnie 3,1% respondentów.

Jednocześnie, 65% osób kierujących gospodarstwami rolnymi deklaruje, że nie poszukuje pracowników do pracy w gospodarstwie, natomiast 11,9% zgłasza problemy z zapewnieniem pracowników.

Kluczowe inwestycje to inwestycje w maszyny rolnicze

Osoby kierujące gospodarstwem rolnym za kluczowe inwestycje na najbliższe 5 lat uznają inwestycje w maszyny rolnicze (53,3%), remont budynków gospodarczych (50,4%), zakup ziemi (50%) oraz remont posiadanych maszyn rolniczych (49,6%).

Kobiety częściej od mężczyzn wybierają remont maszyn niż zakup nowych.

W ostatnich pięciu latach 41,6% respondentów wprowadziło w swoich gospodarstwach zmiany, które miały na celu poprawę warunków bezpieczeństwa pracy.

Rolnicy chcą zmian w prawie łowieckim i wakacji kredytowych

Spośród zmian proponowanych do wprowadzenia w rolnictwie, osoby kierujące gospodarstwami rolnymi za najważniejsze uznają wprowadzenie zmian w prawie łowieckim w zakresie rekompensat za straty w rolnictwie spowodowane przez zwierzynę łowiecką (43,8% uważa, że to bardzo potrzebne, a 28,6%, że potrzebne). W drugiej kolejności wskazano na wprowadzenie wakacji kredytowych dla kredytów rolniczych (39,3% bardzo potrzebne, 31,7% potrzebne). 58,4% kierujących gospodarstwami widzi potrzebę przeszkolenia rolników w robieniu zdjęć geotagowanych.

Praca ODR-ów ceniona przez rolników

70,6% osób kierujących gospodarstwami rolnymi, którzy w ostatnich 12 miesiącach korzystali z usług doradczych pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego pozytywnie ocenia tę usługę. Usługi doradcze świadczone przez podmioty prywatne pozytywnie ocenia 62,9% osób kierujących gospodarstwami rolnymi, którzy korzystali z tego rodzaju usług. W przypadku korzystania z doradztwa firm dostarczających środki produkcji odsetek osób pozytywnie oceniających te usługi wynosił 63,2%.

Pokazuje to, że najwyżej ceniona jest jakość usług doradczych świadczonych przez publiczne doradztwo rolnicze. Najczęstszym powodem nie korzystania z doradztwa jest brak takiej potrzeby (83,2%), samodzielne zdobywanie wiedzy (27,3%), ale również ograniczenia finansowe – odpowiedź „nie stać mnie” wskazało 26,4% kierujących gospodarstwami.