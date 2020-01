Rolnicy nie pozwolą na samowolę ekoterrorystów

Nie ma zgody rolników na działalność pseudoekologów, podszywających się pod urzędników, którzy nazywając się inspektorami ochrony zwierząt czy też pracownikami biura ochrony zwierząt i bez konsultacji z właściwymi organami państwa samowolnie wkraczają na teren gospodarstw, by odebrać im zwierzęta.

Rolnicy chcą zakończenia samowoli prywatnych organizacji, które bez konsultacji chociażby z władzami samorządu czy lokalnej Inspekcji Weterynaryjnej wchodzą na posesje rolników i odbierają im zwierzęta gospodarskie. W rzeczywistości, nie zawsze mają pojęcie o tym jak wygląda chów i hodowla zwierząt gospodarskich. Dlatego wczoraj podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt, rolnicy głośno i licznie sprzeciwiali się tego typu lukom prawnym w ustawie o ochronie zwierząt.

Dwa zespoly ds. Ochrony Zwierzat. Pierwszy - teoretycy, pseudoinspektorowie wchodzacy w majestacie prawa na posejse rolnikow, Drugi- rolnicy, fachowcy na co dzien zajmujacy sie wszystkimi gatunkami zwierzat hodowlanych. Kto zna sie bardziej na rolnictwie? pic.twitter.com/sBYVZoqzZ8 — jacekzarzecki (@jacekzarzecki) January 10, 2020

Rolnicy, przybyli w piątek do Sejmu, na posiedzenie innego zespołu, czyli Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Zwierząt, Praw Właścicieli Zwierząt oraz Rozwoju Polskiego Rolnictwa apelowali do Katarzyny Piekarskiej poseł KO, przewodniczącej Zespołu Przyjaciół Zwierząt, by nie dała się wmanewrować w taki kierunek zmian i typ działalności organizacji pseudoekologicznych.

- Nie pozwalamy, by zwierzęta były bezprawnie odbierane, ale tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba, o tym powinien zadecydować powiatowy lekarz weterynarii, a nie osoby – być może i o pięknych sercach, ale nie mające pojęcia o tym, czy dane zwierzę jest w dobrych warunkach hodowane czy nie – mówił Jarosław Sachajko, poseł PSL-Kukiz'15, kierujący Zespołem ds. Ochrony Zwierząt.

- Nikt przy zdrowych zmysłach nie popiera takich sytuacji, gdzie dochodzi do maltretowania i znęcania się nad zwierzętami. Natomiast nie może być takich przypadków, że prywatne stowarzyszenia pseudoekologiczne, zabierają zwierzęta o sporej wartości, a potem robią na tym biznes – mówili przedstawiciele Konfederacji.

Również opinia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest negatywna, co do działalności aktywistów w ramach zapisu art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt, w ramach którego, w trybie wyjątkowym może nastąpić odebranie zwierzęcia właścicielowi, w przypadkach określonych w tej ustawie.

Jak czytamy: „w ustawie nie zostało użyte ani zdefiniowane pojęcie „inspektor ds. ochrony zwierząt”, jak też nie określono jego uprawnień i poziomu kompetencji. W związku z tym wszelkie działania, umundurowanie, upoważnienia oraz legitymacje opatrzone tym tytułem są ewidentną samowolą i nie wynikają z wcześniej wymienionych przepisów ustawy”. Jednocześnie MRiRW podkreśla, że nad przestrzeganiem przepisów tej ustawy nadzór sprawuje Inspekcja Weterynaryjna.