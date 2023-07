Trwa walka rolników o przedłużenia zatwierdzenia stosowania glifosatu przez Komisję Europejską na obszarze UE na maksymalny możliwy czas przewidziany w przepisach unijnych. Właśnie napisali do Ursuli von der Leyen w tej sprawie.

- Jako reprezentanci Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych w porozumieniu z Polskim Związkiem Producentów Roślin Zbożowych z zadowoleniem przyjęliśmy publikację opinii naukowej Europejskiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), dotyczącej glifosatu - napisali we wstępie listu do Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej Przemysław Bochat, prezes PZPRZ i Marian Sikora, przewodniczący rady FBZPR.