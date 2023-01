Rolnicy z niecierpliwością czekają na nowe prawo, które dopuści możliwość wcześniejszego, wiosennego nawożenia pól azotem, czy przed ustaloną obecnie na sztywno datą 1 marca. Kiedy nowe przepisy - o których mówi się już od co najmniej pół roku - wejdą wreszcie w życie?

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych od dłuższego czasu zabiega o uelastycznienie terminów stosowania nawozów azotowych w rolnictwie.

W 2022 r. upłynęły 4 lata od opublikowania pierwszego ogólnopolskiego "Programu działań zmierzających do zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu", dzięki czemu w ub. roku dokonano wreszcie przeglądu tego dokumentu i zaproponowano aktualizację zawartych w nim przepisów. Znalazło to odzwierciedlenie w propozycji nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia nowego "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu".

Dlaczego to tak długo trwa?

Jak wynika z informacji upublicznionych na rządowej stronie rejestrującej postępy prac legislacyjnych, projekt ww. rozporządzenia został przyjęty do rozpatrzenia 3 listopada 2022 r. i niestety wciąż jest w konsultacjach. Ostatnia zmiana została wprowadzona 5 stycznia 2023 r. przez Departament Komitetu do Spraw Europejskich. Do końca procesu legislacyjnego jest więc jeszcze bardzo daleko, tymczasem wiosna - a co za tym idzie kolejny sezon nawożenia - za pasem.

W związku z tym rolnicy z Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych zwrócili się do Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury z pismem w którym pytają: jak długo jeszcze będzie trwało rozpatrywanie tego rozporządzenia? Kiedy rolnicy doczekają się możliwości, zgodnego z prawem wcześniejszego zastosowania pierwszych, wiosennych dawek azotu jeśli tylko warunki pogodowe będą na to pozwalać ? Czy w tym roku nadal będą musieli czekać z tym zabiegiem na 1 marca?

Rolnicy z niecierpliwością czekają na decyzję

PZPRZ obawia się, że prace nad ww. rozporządzeniem trwają zbyt długo, i kolejny sezon rolnicy będą mieli związane ręce – jeśli chodzi o decyzję, kiedy zastosować azot - z uwagi na wciąż jeszcze obowiązujące "stare" przepisy.

- Podkreślmy raz jeszcze – przepisy nie przystające do zasad prawidłowej agrotechniki. Tegoroczne warunki pogodowe są w większej części naszego kraju takie, że w zasadzie już w styczniu być może warto byłoby podać roślinom uprawnym azot - zwraca uwagę Stanisław Kacperczyk, prezes PZPRZ.

Związek zwrócił się o pilną odpowiedź – kiedy ww. rozporządzenie wejdzie w życie i czy rolnicy będą mieli szansę skorzystać z tych zmienionych przepisów już wiosną 2023 r.