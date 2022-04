Rolnik nie zachował faktury ani paragonu za zakupiony nawóz, a ubiega się o dopłatę. Co w tej sytuacji?

Rolnik musi posiadać faktury, kopie faktur, ich duplikaty, paragony czy inne dokumenty księgowe za nawozy zakupione w okresie 1.09.2021 r. – 16.05.2022 r., fot. shutterstock

Od 25 kwietnia br. ARiMR przyjmuje wnioski o dopłaty do nawozów. Rolnicy powinni dołączyć do nich dokumenty potwierdzające zakup tychże nawozów. Ale nie wszyscy je zachowali. Co w tej sytuacji? Wyjaśniamy.

