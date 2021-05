Rośnie wsparcie finansowe dla kół gospodyń

Koła gospodyń od 2018 roku otrzymały już 80 mln zł, w tym roku zaplanowano przekazanie im kolejnych 40 mln zł.

Posłanki Joanna Borowiak, Anna Milczanowska i Lidia Burzyńska – PiS zadały dziś w Sejmie pytanie „w sprawie realizacji programu dla kół gospodyń wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem województw łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i śląskiego.”

Jak informował wiceminister Ryszard Bartosik, od listopada 2019 roku możliwe jest uzyskiwanie przez koła gospodyń wpisu do rejestru prowadzonego w ARiMR, samodzielne funkcjonowanie kół w obrocie prawnym i udział w systemie wsparcia, a także prowadzenie np. własnej działalności gospodarczej i finansowej. Pozwala to aktywizować działalność kół. W ubiegłym roku 10 tys. kół dofinansowano 34 mln zł, a na ten rok zaplanowano 40 mln zł na dotację do działalności kół.

Trwa „doprecyzowywanie” przepisów. Są bowiem koła działające jako stowarzyszenia. Projekt reguluje zasady funkcjonowania kół, także finansowe – mówił wiceminister.

Wspieranie kół podjął też Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Wiceminister dopytywany o konkrety podał, że w 2018 pomoc wyniosła 16 mln 295 tys. zł, w 2019 – 29 mln, a w 2020 - 32 871 tys.

Na rzecz kół trafiło łącznie 78 863 tys. zł, z czego śląskie otrzymało 2 296 tys., kujawsko-pomorskie 3 943 tys., łódzkie - 6679 tys. zł.

Ponadto koła mogą korzystać ze środków LEADER i PROW.