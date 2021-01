Rozmiar ma znaczenie… dla PROW. Podlascy rolnicy chcą to pilnie zmienić

Obecna sytuacja w rolnictwie jest bardzo trudna – ocenia Grzegorz Leszczyński, Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej. Jego zdaniem, rolnicy przestali inwestować w swoje gospodarstwa, a szczególnie można to zaobserwować w gospodarstwach, które są zbyt małe, aby uzyskać pomoc z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, a jednocześnie za duże, aby otrzymać premię w ramach „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Potencjał restrukturyzacyjny drzemiący w tych gospodarstwach jest ogromny, dlatego trzeba pilnie zmienić przepisy przed tegorocznymi naborami – uważa szef podlaskiego samorządu rolniczego.

Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej zaapelował właśnie do Grzegorza Pudy, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o wprowadzenie zmian w operacji typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” realizowanej w ramach PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw, polegających na zwiększeniu wielkości ekonomicznej gospodarstw, które kwalifikują się do pomocy do poziomu 16 tys. euro, a także wysokości pomocy do 100 tys. zł.

- Obecna sytuacja w rolnictwie związana m.in. z wystąpieniem COVID-19 jest bardzo trudna, wielu rolników w tej chwili nie inwestuje w swoje gospodarstwa. Szczególnie można to zaobserwować w gospodarstwach które są zbyt małe aby uzyskać pomoc z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, a jednocześnie za duże aby otrzymać premię w ramach działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – zaznacza w piśmie do ministra Grzegorz Leszczyński, Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej.

- Uważamy, że każde działanie, na które rolnik nie musi zaciągać dodatkowych zobowiązań, jest działaniem wspierającym rozwój gospodarstw rolnych w Polsce. Należy zatem umożliwić gospodarstwom, których wartość ekonomiczna nie przekracza 16 tys. euro, korzystanie ze środków finansowych na rozwój. Potencjał restrukturyzacyjny drzemiący w tych gospodarstwach jest ogromny dlatego należałoby podnieść poziom pomocy do wysokości 100 tys. zł – podkreśla szef podlaskiego samorządu rolniczego.

Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 na 2021 rok przewiduje nabór na Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – bez ASF już w lutym 2021. - W związku z czym, konieczne jest szybkie podjęcie działań, aby większa ilość gospodarstw mogła skorzystać ze środków finansowych na rozwój gospodarstw – apeluje do ministra Pudy PIR.

Ponadto Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej wniósł o uruchomienie w ramach pozostałych środków PROW naboru na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020, które byłoby skierowane bezpośrednio do mniejszych gospodarstw rolnych utrzymujących zwierzęta, w których średnioroczna liczba zwierząt nie przekracza 60 DJP.

- Rolnictwo boryka się z wieloma problemami zarówno na rynku krajowym, jak i na zagranicznym. Spadek cen przy jednoczesnym wzroście kosztów produkcji zmusza rolników zajmujących się hodowlą zwierząt do podejmowania odpowiednich działań dotyczących prowadzonej przez nich produkcji rolnej. Wiele mniejszych gospodarstw, w związku ze spadkiem opłacalności, nie mogło skorzystać z poprzedniego naboru, w których kwota dofinansowania oscylowała w granicach 50-60%. Nie posiadali oni wystarczających środków na wkład własny – pisze do ministra w uzasadnieniu prezes Leszczyński.

- Potrzeba inwestycji w takich gospodarstwach jest ogromna, wobec czego należy ograniczyć kryterium naboru do gospodarstw zajmujących się hodowlą zwierząt, których stan średnioroczny nie przekracza 60 DJP, przy zapewnieniu relatywnie wysokiego wsparcia finansowego oscylującego w granicach 70-80% kosztów kwalifikacyjnych, aby gospodarstwa mniejsze miały możliwość skorzystania z dofinansowania na rozwój swoich gospodarstw – wnosi w piśmie do ministra Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej.