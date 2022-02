Rozpoczęły się prace nad przeglądem Programu azotanowego

Antea Polska S.A. wraz z partnerem firmą „PECTORE-ECO” Sp. z o.o. podpisały umowę z Ministerstwem Infrastruktury na wykonanie przeglądu i projektu aktualizacji Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

W 2022 r. upływają 4 lata od opublikowania pierwszego ogólnopolskiego Programu działań zmierzających do zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu, co wiąże się z koniecznością przeglądu tego dokumentu i aktualizacją obowiązujących przepisów.

Pod koniec stycznia Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych - który od dłuższego już czasu zabiega o kwestię uelastycznienia terminów stosowania nawozów azotowych w rolnictwie w kontekście właśnie przepisów programu azotanowego - zwrócił się do resortu infrastruktury z prośbą o udzielenie szczegółowych informacji w sprawie planowanego przeglądu i aktualizacji przepisów programu azotanowego.

PZPRZ zapytał:

1. Kiedy konkretnie – w jakich konkretnych ramach czasowych - planowany jest najbliższy ww. przegląd „Programu działań…” i kiedy planowane jest upublicznienie wniosków i wynikających z nich zaleceń dla rolników?

2. Jakie konkretnie wymienione w ww. odpowiedzi resortu infrastruktury instytuty, lub inne jednostki badawcze będą prowadziły przedmiotowy przegląd/analizę zapisów „Programu działań…” (programu azotanowego)?

3. Czy i jak rolnicy mogą wziąć udział w planowanym przeglądzie zapisów „Programu działań…” (programu azotanowego). Gdzie mogą kierować swoje uwagi w tym zakresie?

- Prace nad przeglądem programu azotanowego już się rozpoczęły, a w dniu 31 stycznia br. została zawarta umowa z wykonawcą, którego zadaniem będzie m.in. wykonanie szeregu ekspertyz stanowiących podstawę do przeprowadzenia aktualizacji Programu. Zakończenie prac związanych z przeglądem Programu azotanowego zaplanowane jest na koniec maja br. - poinformowała Związek Małgorzata Bogucka-Szymalska, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w resorcie infrastruktury.

- Następnie zostanie opracowany wstępny projekt aktualizacji Programu działań, który poddany zostanie konsultacjom społecznym oraz procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Ten etap planowany jest w III kw. br. - dodał dyr. Bogucka-Szymalska.

Jak poinformowała, wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego do przeprowadzenia przeglądu Programu azotanowego jest konsorcjum firm Antea Polska S.A. oraz Pectore-eco Sp. z o.o. Wszystkie najważniejsze wyniki pracy będą uzgadniane z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zarówno rolnicy indywidualni, jak i organizacje rolnicze będą mogli wziąć udział w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji Programu azotanowego. Rozpoczęcie konsultacji zostanie ogłoszone na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury, wraz z informacją o opracowaniu dokumentu, wskazaniem miejsca, w którym można się z nim zapoznać oraz możliwości składania uwag i wniosków. Konsultacje potrwają - zgodnie z przepisami - co najmniej 21 dni.

Jaki jest szczegółowy zakres prac Wykonawcy?

Jak informuje Antea Polska S.A, w ramach zamówienia zostaną wykonane prace naukowo-badawcze weryfikujące adekwatność obowiązujących działań do realizacji celów dyrektywy azotanowej. W wyniku przeglądu zostaną także wskazane działania wymagające aktualizacji. Kolejny krok to opracowanie projektu aktualizacji Programu działań, dla którego przeprowadzimy strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko i konsultacje społeczne. Konsultacje wspierane będą działaniami informacyjno-promocyjnymi. Natomiast po przyjęciu ostatecznej wersji Programu działań przygotowane zostaną materiały informujące o zmianie w przepisach, skierowane do rolników.

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

ETAP I - Analizy na potrzeby przeglądu Programu działań

Opracowanie metodyki przeglądu i aktualizacji Programu działań

Analiza wyników stężeń azotanów w wodach podziemnych i powierzchniowych w roku 2020 – w odniesieniu do okresu 2016 – 2019

Ocena wpływu wydłużenia okresu stosowania nawozów w 2020 r. na realizację celów Dyrektywy azotanowej

Analiza wpływu zmian klimatu na praktyki rolnicze oraz przygotowanie propozycji adaptacji działań ograniczających zanieczyszczenia rolnicze do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wprowadzenia w Polsce elastycznego terminu wiosennego stosowania nawozów

Przygotowanie równoważników nawozowych dla osadów ściekowych oraz ścieków

Analiza wskaźników produkcji nawozów naturalnych i zawartego w nich azotu

Weryfikacja sposobu obliczania maksymalnych dawek nawozów azotowych

Dokonanie przeglądu Programu działań wraz ze wskazaniem działań wymagających aktualizacji i rekomendacji zmian w Prawie wodnym

Podsumowanie przeglądu Programu działań.

ETAP II – Opracowanie projektu aktualizacji Programu działań i przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Opracowanie wstępnego projektu aktualizacji Programu działań (wersja do konsultacji społecznych)

Wsparcie procesu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Programu działań

Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu aktualizacji Programu działań i prognozy oddziaływania na środowisko

ETAP III – Ostateczny projekt aktualizacji Programu działań

Opracowanie projektu aktualizacji Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (wersja ostateczna)

Wsparcie merytoryczne procesu konsultacji projektu aktualizacji Programu działań z Komisją Europejską

Wsparcie merytoryczne procesu uzgadniania projektu Programu działań z członkami Rady Ministrów oraz przyjmowania dokumentu przez Radę Ministrów

Wsparcie merytoryczne aktualizacji treści zamieszczanych na stronie internetowej Zamawiającego

Opracowanie broszury informacyjnej

Opracowanie niespecjalistycznej wersji projektu aktualizacji Programu działań

Przygotowanie i publikacja artykułów sponsorowanych w branżowej prasie i mediach

Opracowanie sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia.

Projekt przewidziany jest do realizacji w okresie 11 miesięcy.

Przegląd i projekt aktualizacji Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.