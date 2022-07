O pomysłach Komisji Europejskiej związanych z przeglądem dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych pisaliśmy m.in. tu:

O to, jaką opinię w tej kwestii ma resort rolnictwa i jakie stanowisko w związku z tym polski rząd będzie forsował na forum UE, zapytali wicepremiera Henryka Kowalczyka posłowie: Robert Winnicki, Krystian Kamiński, Michał Urbaniak, Grzegorz Braun i Artur Dziambor.

Zaczęli od pytania: Na jakim etapie legislacyjnym jest projekt Komisji Europejskiej o uznaniu hodowli bydła, trzody i drobiu powyżej 150 DJP za instalacje rolno-przemysłowe? Jak wyjaśnia minister Kowalczyk, projekt został przekazany do Parlamentu Europejskiego i Rady. Obecnie prowadzone są negocjacje dotyczące ostatecznego brzmienia dokumentu.

Jak podkreśla wicepremier Kowalczyk, Polska zgadza się ze stwierdzeniem, że należy dążyć do ograniczenia presji na środowisko oraz zahamowania zmian klimatu. Zgadza się też z potrzebą nowelizacji niektórych zapisów dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED), celem poprawy jej skuteczności, wsparcia mechanizmów promujących stosowanie innowacji w przemyśle, poprawę efektywności energetycznej i surowcowej, ograniczania/eliminacji stosowania niebezpiecznych chemikaliów oraz dalsze zmniejszanie emisji z instalacji przemysłowych. Popieramy zatem zasadność niektórych zmian w zakresie obowiązywania dyrektywy, aby umożliwić osiągnięcie tych celów.

- Tym niemniej propozycja Komisji w wielu miejscach wymaga doprecyzowania, wprowadzenia pewnych modyfikacji, a niekiedy także gruntownej przebudowy treści projektu, w tym dodania lub usunięcia zapisów. Zmiany w IED powinny służyć dalszemu, skutecznemu ograniczaniu lub niekiedy nawet eliminacji presji środowiskowych wywieranych przez przemysł. Należy przy tym unikać tworzenia zbędnych barier administracyjnych oraz rozwiązań mogących powodować, że koszty dostosowania będą wyższe od osiąganych korzyści środowiskowych. Istotą nowelizacji powinno być ponadto podniesienie skuteczności dyrektywy bez dalszego komplikowania systemu pozwoleń zintegrowanych oraz nakładania nadmiernych obciążeń na prowadzących instalacje przemysłowe oraz organy administracji – zaznacza w odpowiedzi na interpelację poselską Henryk Kowalczyk.

Ale podkreśla też: - W odniesieniu do rolnictwa, tj. propozycji objęcia dyrektywą szerszego niż dotychczas zakresu instalacji w sektorze produkcji zwierzęcej, Rząd zwraca uwagę na negatywne skutki gospodarcze i podkreśla konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego.

W ocenie wicepremiera, dyskusji wymaga zaproponowany przez Komisję sposób określania wielkości gospodarstw w oparciu o jednostki zwierzęce.

- Określone przez Komisję współczynniki przeliczeniowe mogą prowadzić do zawyżania wielkości produkcji zwierzęcej wyrażonej w DJP; np. prosięta i tuczniki, pomimo istotnych różnic wielkościowych, liczone są tym samym współczynnikiem. Za niedopuszczalne uznać należy stosowanie jednego przelicznika dla wszystkich gatunków drobiu (z wyjątkiem kur niosek), co prowadzić będzie do jednakowego statusu, na gruncie tych przepisów, stad przepiórek, indyków i strusi posiadających taką samą liczbę zwierząt – zaznacza minister Kowalczyk.