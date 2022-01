Rząd obniża VAT na nawozy do zera!

W ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0. rząd zdecydował się dziś m.in. na obniżkę VAT na nawozy do zera. Przepisy w tej sprawie mają wejść w życie 1 lutego. Pytanie tylko, czy to cokolwiek ulży rolnikom?

Na dzisiejszej konferencji prasowej, Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w ramach tarczy 2.0 rząd zdecydował się na obniżkę VAT na nawozy z 8 proc. do zera.

Zwrócił uwagę, że nawozy są tym produktem, który "bardzo mocno cierpi na wysokich cenach gazu", który jest właśnie głównym składnikiem kosztów produkcji nawozów. Jednocześnie, jak dodał, wysoka cena nawozów przełoży się na koszty żywności za pół roku, za dziewięć miesięcy.

- My, jak to mówią ekonomiści, ścinamy ten czubek inflacji - stwierdził na konferencji Premier.

- Dlatego te ceny nawozów są takie ważne? Bo poprzez cenę nawozów będziemy wpływali na niższe ceny żywności - zapowiedział także.

Niestety nie padły żadne deklaracje ze strony rządu w kwestii wnioskowanych kilka dni temu przez Krajową Radę Izb Rolniczych dopłat do tony zakupionego nawozu. KRIR apelował, aby takie dopłaty zawrzeć właśnie w przygotowywanym rozszerzeniu tarczy antyinflacyjnej.

Pojawia się też pytanie, czy aby na pewno zerowy VAT na nawozy cokolwiek zmieni w sytuacji na tym rynku. Może się bowiem okazać, że to tylko pozornie "dobra wiadomość". Czynni podatnicy VAT - de facto większość rolników - odzyskują go w całości. Jednak będą musieli go zapłacić za sprzedane produkty, bez możliwości odzyskania tego podatku za zużyte materiały do produkcji. Obniżkę podatku VAT odczują prawdopodobnie wyłącznie rolnicy ryczałtowi.

Mniejszy VAT na paliwo i żywność

Ale dzisiejszy dzień przyniósł też inne, dobre - w szerszym społecznie znaczeniu - wiadomości. Tzw. tarcza antyinflacyjna 2.0 zakłada również obniżkę VAT-u na paliwo do 8 proc. Według wyliczeń Kancelarii Premiera, będzie to oznaczać obniżkę jego ceny na stacjach paliw o ok. 60-70 groszy na litrze, a gazu LPG o ok. 40 groszy na litrze.

Ponadto, tarcza zakłada obniżkę VAT-u na żywność do 0 proc., co - zdaniem Kancelarii Premiera - doprowadzi do oszczędności gospodarstwa średnio 45 zł miesięcznie.

Zgodnie z tzw. tarczą antyinflacyjną 2.0 obniżony zostanie także VAT na media: - na gaz do 0 proc. (od 1 stycznia zmiana z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 0 proc.); - na prąd do 5 proc. (przedłużenie obniżki z tarczy 1.0; obniżka z 23 do 5 proc.); - na ciepło do 5 proc. (od 1 stycznia zmiana z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 5 proc.).

- Wszystkie obniżki stawek VAT mogą kosztować polski budżet między 15 a 20 mld zł – poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Mniej więcej tyle też pieniędzy ma - jak stwierdził - zostać w kieszeniach Polaków.

- Tarcza antyinflacyjna 2.0 to tarcza, która przede wszystkim ma chronić polskie rodziny i obniża podatki. Tarcza przede wszystkim ma pomóc pozostawić w portfelach Polaków jak najwięcej pieniędzy - dodał.

- Walka z inflacją będzie trudna, ale ją wygramy dlatego, że troszczymy się przede wszystkim o polskie rodziny. Będziemy robić wszystko, żeby naszych partnerów przekonywać do ogólnoeuropejskich działań - takich, które wywrą odpowiednią presję na Rosję i doprowadzą do niższych cen gazu, prądu, a dzięki temu do zbicia inflacji w całej Unii Europejskiej - stwierdził Premier.

