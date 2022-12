Kodeks Rolny, który PiS proponuje rolnikom, wprowadza nową funkcję publiczną - Rzecznika Rolników. Czy rolnikom potrzebny jest taki Rzecznik?

Tak jak już o tym - jako pierwsi zresztą - informowaliśmy, podczas niedzielnego Zgromadzenia Polskiej Wsi Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa przedstawił przybyłym założenia proponowanego przez PiS Kodeksu Rolnego:

- Wprowadzamy funkcję Rzecznika Rolników. Wiele grup zawodowych ma swoich rzeczników, np. rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, rolnicy rzecznika nie mają, a powinni mieć - poinformował komisarz Wojciechowski.

Rzecznik Rolników strzeże praw rolników określonych w Kodeksie i przepisach odrębnych i czuwa nad należytą realizacją władz publicznych wobec rolników. Rzecznika Rolników powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób wyróżniających się wiedzą z zakresu rolnictwa, prawa oraz polityki rolnej - czytamy w postanowieniach Kodeksu.

Jak dodano, zadaniem Rzecznika ma być w szczególności reprezentowanie interesu rolników wobec władz publicznych, w tym także wobec instytucji Unii Europejskiej, opiniowanie i inicjowanie projektów prawnych dotyczących rolnictwa, wnoszenie i popieranie nadzwyczajnych środków zaskarżenia na rzecz rolników w sprawach sądowych i administracyjnych dotyczących postępowania organów publicznych wobec rolników, a także czuwanie nad przestrzeganiem zasad uczciwej konkurencji i uczciwych praktyk handlowych w stosunku do rolników i inicjowanie na rzecz rolników postępowań w tym zakresie.

- Rzecznik nie podejmuje interwencji w sprawach sporów między rolnikami, chyba że wynikają z nich wnioski dotyczące funkcjonowania organów władzy publicznej - zaznaczono jednak.

Tryb powołania Rzecznika, szczegółowy zakres zadań Rzecznika oraz jego szczegółowe obowiązki i uprawnienia maja określić odrębne przepisy.

Sami rolnicy - patrząc m.in. po wpisach w mediach społecznościowych - sceptycznie podchodzą do pomysłu powołania ich Rzecznika. Zwracają uwagę, że z podobnymi, jak wyżej problemami mogą się udać do Rzecznika Praw Obywatelskich, do swoich przedstawicieli w samorządach rolniczych czy innych organizacjach branżowych, czy choćby do dobrego prawnika. Oczywiście pojawiają się też głosy o tworzeniu stanowisk "dla znajomych królika".

Janusz Wojciechowski broni jednak swojego pomysłu:

A jak Państwo oceniacie pomysł powołania Rzecznika Rolników?