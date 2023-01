Poseł Grzegorz Wojciechowski opublikował projekt ustawy o Rzeczniku Rolników. Co zawiera ta propozycja nowego prawa? Jakie zadania postawiono przed Rzecznikiem Rolników? Jakie zapewniono mu narzędzia do pracy?

O zamiarze powołania instytucji Rzecznika Rolników dowiedzieliśmy się, gdy w grudniu ub. roku światło dzienne ujrzała propozycja jeszcze innego prawa: Kodeksu rolnego.

To w tym dokumencie przeczytaliśmy, że ustanowienie Rzecznika Rolników to sprawa kluczowa dla polskich rolników.

Poseł Grzegorz Wojciechowski „idzie za ciosem” i opublikował właśnie autorski projekt ustawy o Rzeczniku Rolników.

- Projekt ustawy zmierza do utworzenia nieistniejącej dotychczas instytucji Rzecznika Rolników. Instytucja ta jest bardzo potrzebna polskim rolnikom, których interesy są narażone na szwank w wielu relacjach prawnych z władzami publicznymi, z podmiotami gospodarczymi i partnerami handlowymi, w sporach cywilnoprawnych i innych podobnych sytuacjach. Rolnicy z reguły są w tych konfliktowych sytuacjach strona słabszą, a ich sytuacja materialna nie zawsze pozwala na komercyjną pomoc prawną – uzasadnia swoją propozycję poseł Wojciechowski.

Jak zaznacza, proponowana w projekcie instytucja Rzecznika Rolników jest podobna do istniejącej już od 2019 roku instytucji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Podobne jest umocowanie prawne tej instytucji, jej zadania, uprawnienia i obowiązki, a także narzędzia prawne do ich realizacji, w tym uprawnienia do udziału w postępowaniach sadowych na rzecz rolników, wnoszenie skarg nadzwyczajnych, podejmowanie interwencji na rzecz rolników wobec władz publicznych, itp. – podkreśla w uzasadnieniu.

- Projekt ten będzie jeszcze konsultowany, m.in. z organizacjami rolniczymi. Myślę, że wczesną wiosną zostanie przedłożony w Sejmie – dodał Grzegorz Wojciechowski w rozmowie z farmer.pl.

Co zawiera propozycja nowego prawa?

- Uznając rolę i znaczenie polskich rolników, ich wkład w zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego Narodu, a także mając na względzie, że działalność rolnicza powoduje sytuacje, w których interesy rolników narażone są na uszczerbek w relacjach z władzami publicznymi czy podmiotami gospodarczymi, zważywszy, że sytuacja ekonomiczna i społeczna rolników powoduje, że w wielu konfliktach prawnych czy ekonomicznych są oni strona słabszą, wymagającą instytucjonalnej pomocy – powołuje się instytucję Rzecznika Rolników – napisano w preambule.

Rzecznik ma strzec praw rolników określonych w ustawach i aktach ustawodawczych Unii Europejskiej, czuwać nad należytą realizacją zadań władz publicznych wobec rolników, działać na rzecz równego traktowania rolników i mieszkańców wsi a także wspierać ochronę rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi.

Zadaniem Rzecznika będzie w szczególności:

reprezentowanie interesu rolników wobec władz publicznych, w tym także wobec instytucji Unii Europejskiej, opiniowanie i inicjowanie projektów aktów prawnych dotyczących rolnictwa, pomoc w organizacji mediacji między rolnikami a organami administracji publicznej, współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw rolników oraz współdziałanie ze stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi, innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami oraz z zagranicznymi i międzynarodowymi organami i organizacjami na rzecz ochrony praw rolników oraz poszanowania zasady wolności działalności rolniczej i równego traktowania, udział w postępowaniach sądowych na rzecz rolników na ich wniosek lub za ich zgodą, w sprawach dotyczących praw i obowiązków związanych z prowadzeniem działalności rolniczej, wnoszenie i popieranie nadzwyczajnych środków zaskarżenia na rzecz rolników w sprawach sądowych i administracyjnych dotyczących działalności rolniczej, w tym zwłaszcza postępowania organów władzy publicznej wobec rolników, czuwanie nad przestrzeganiem zasad uczciwej konkurencji i uczciwych praktyk handlowych w stosunku do rolników i inicjowanie na rzecz rolników postępowań w tym zakresie, inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie związanym z wykonywaniem działalności rolniczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w dziedzinie rolnictwa oraz prawa rolnego, podejmowanie innych działań, o ile służą one ochronie praw rolników.

Jeśli chodzi konkretnie o ten ostatni punkt, projekt ustawy przewiduje, że w zakresie ochrony praw rolników Rzecznik może:

występować do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących działalności rolniczej;

informować właściwe organy nadzoru lub kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu organów administracji publicznej;

uczestniczyć w postępowaniach sadowych dotyczących rolników w związku z prowadzeniem przez nich działalności rolniczej, mając w tych postępowaniach uprawnienia procesowe prokuratora,

występować do Sądu Najwyższego z wnioskami w sprawie rozstrzygnięcia rozbieżności wykładni prawa w zakresie przepisów prawnych dotyczących działalności rolniczej;

występować do Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskami o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych;

zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi i skargi kasacyjne do sądu administracyjnego, a także uczestniczyć w tych postępowaniach – na prawach przysługujących prokuratorowi;

żądać wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa wszczynane z urzędu;

informować właściwe organy o dostrzeżonych barierach i utrudnieniach w zakresie wykonywania działalności rolniczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt ustawy przewiduje, że w celu wykonywania swoich zadań Rzecznik będzie mógł zawierać umowy na przeprowadzenie badań lub sporządzenie ekspertyz i opinii.

Co warte podkreślenia, Rzecznik nie będzie podejmował interwencji ani nie będzie brał udziału w postępowaniach sądowych w sprawach spornych między rolnikami oraz w sprawach spornych między osobami bliskimi, nawet jeśli dotyczą one gospodarstwa rolnego. Jednak będzie mógł w takich sprawach podejmować interwencje wobec organów władz publicznych, jeśli z okoliczności tych spraw wynikają wnioski dotyczące funkcjonowania organów władzy publicznej.

Kto będzie mógł być Rzecznikiem?

Projekt ustawy zakłada, że na stanowisko Rzecznika Rolników może być powołana osoba, która:

jest obywatelem polskim; korzysta z pełni praw publicznych; nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ani umyślne przestępstwo skarbowe; posiada wyższe wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne; cieszy się nieposzlakowaną opinią i daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; wyróżnia się wiedzą w zakresie gospodarki rolnej i regulacji prawnych tworzących otoczenie rolnictwa oraz posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie wykonywania działalności rolniczej lub reprezentowania interesów rolników, lub tworzenia lub stosowania prawa rolnego; nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, z późn. zm. ), ani nie była ich współpracownikiem.

Rzecznika Rolników będzie powoływał Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa, ale przed złożeniem tego wniosku, będzie musiał zasięgnąć opinii reprezentatywnych organizacji rolników.

Kadencja Rzecznika ma trwać 6 lat i rozpoczynać się z dniem jego powołania. Założono, że ta sama osoba może być Rzecznikiem tylko jedną kadencję. Kadencja Rzecznika będzie wygasać w przypadku jego śmierci lub odwołania. Odwołanie przed upływem kadencji będzie jednak mogło nastąpić wyłącznie w przypadku złożenia rezygnacji, trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków ze względu na stan zdrowia – stwierdzonej orzeczeniem lekarskim, prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, rażącego naruszenia przepisów ustaw w związku z pełnieniem funkcji Rzecznika czy ustalenia niespełnienia lub zaprzestania spełniania warunków, o których mowa powyżej.

Osoba powołana na stanowisko Rzecznika nie będzie mogła:

zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska naukowo-dydaktycznego lub naukowego w szkole wyższej, Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub innej jednostce naukowej, ani wykonywać innych zajęć zawodowych;

należeć do partii politycznej;

wykonywać innych czynności, które pozostają w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogą wywołać podejrzenie o jego stronniczość lub interesowność;

prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z obowiązkami i godnością jego urzędu.

Rzecznik będzie mógł wykonywać swoje zadania przy pomocy jednego zastępcy (powoływanego przez ministra właściwego do spraw rolnictwa na wniosek Rzecznika).

Jak będzie działał Rzecznik Rolników?

Podjęcie czynności przez Rzecznika będzie następować z urzędu lub na wniosek, z którym będą mogli zwracać się do Rzecznika rolnicy lub organizacje rolników.

Ustawa proponuje, że Rzecznik, po zapoznaniu się ze skierowanym do niego wnioskiem, może:

podjąć czynności (czyli zbada, czy wskutek działania lub zaniechania organu administracji publicznej nie nastąpiło naruszenie praw lub interesów rolnika); wskazać wnioskodawcy przysługujące mu prawa i środki działania; przekazać sprawę według właściwości; odmówić podjęcia czynności, o czym, uzasadniając swoje stanowisko, zawiadamia wnioskodawcę.

Rzecznik będzie mógł zwracać się do właściwych organów, organizacji lub instytucji publicznych z ocenami i wnioskami o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw rolników oraz usprawnienia trybu załatwiania spraw w tym zakresie, a te będą zobowiązane do rozpatrzenia spraw skierowanych przez Rzecznika w terminie nie później niż 30 dni. W przypadku gdy odzewu od tych organów nie będzie albo gdy Rzecznik nie podziela ich stanowiska, będzie mógł zwrócić się do właściwej jednostki nadrzędnej o podjęcie odpowiednich działań.

W przypadku gdy Rzecznik stwierdzi naruszenie praw rolnika w działalności organu, organizacji lub instytucji, może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego.

Rzecznik może odmówić ujawnienia danych osobowych osoby, od której uzyskał informację wskazującą na naruszenie praw rolnika, oraz osoby, której naruszenie dotyczy, a także dokumentacji zgromadzonej w toku badania sprawy, w tym także wobec organów władzy publicznej, jeżeli uzna to za niezbędne dla ochrony wolności, praw i interesów jednostki.

Projekt ustawy zobowiązuje Rzecznika do przedstawiania corocznie, w terminie 90 dni od zakończenia roku kalendarzowego, Prezesowi Rady Ministrów, a także podaje do wiadomości publicznej, sprawozdania ze swojej działalności w poprzednim roku kalendarzowym.

Ile to będzie kosztować?

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rzecznika Rolników będą ujmowane w ustawie budżetowej i pokrywane z budżetu państwa. Projekt ustawy przewiduje, że w latach 2023–2027 maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Rzecznika wynikających z ustawy wynosić będzie 81 mln zł, w tym w poszczególnych latach: 2023 r. – 9 mln zł; 2024 – 27 r. – 18 mln zł.

- Należy uznać, że są to uzasadnione i racjonalne koszty, zważywszy że działalność Rzecznika ma służyć wsparciem dla około 1,3 miliona polskich rolników, prowadzących gospodarstwa rolne w Polsce – uważa Grzegorz Wojciechowski.

Według niego, projekt ustawy o Rzeczniku Rolników jest zgodny z prawem Unii Europejskiej, działalność Rzecznika ma też służyć przestrzegania wobec rolników prawa Unii Europejskiej.

Założono, że omawiana ustawa o Rzeczniku Rolników wejdzie w życie w dniu 1 maja 2023 r.