Rolniku szukasz żony? Sprawdź, czy nie znajdziesz jej tam, gdzie właśnie kwitnie rzepak!

Rzepiary. Kto to? Tak brzmiało pytanie w jednym z kolejnych odcinków programu TVN "Milionerzy". Która z odpowiedzi była prawidłowa?

A - leżą obok Taplarów

B - to zapięcie butów

C - czepiają się sponsorów

D - fotografują się w rzepaku

Prawidłowa odpowiedź to oczywiście: D - fotografują się w rzepaku.

Pojęcie „rzepiary” na stałe weszło już do słownika użytkowników „internetów”. Mianem tym początkowo określano głównie celebrytki i influencerki robiące sobie fotki w kwitnącym rzepaku. Zdjęcia te, rozpowszechniane w mediach społecznościowych, brały potem udział w swoistym konkursie: która z „gwiazd” i „gwiazdeczek” najładniej i najbardziej pomysłowo wypadła.

Jak wiadomo, reklama dźwignią handlu, aktualnie więc zdjęcie w rzepaku to punkt obowiązkowy dla każdej dziewczyny, niezależnie od miejsca jej zamieszkania. Dlatego podpowiadamy: rolniku, jeśli właśnie szukasz żony, sprawdź gdzie kwitnie rzepak!

Żarty żartami, ale oczywiście, jak to w życiu bywa, zawsze jest coś za coś – moda na zdjęcie w rzepaku niestety często łączy się z jego zniszczeniem. Pół biedy, gdy amatorka fotki na tle żółtych kwiatków przystanie tylko na brzegu pola. Jednak z wielu zdjęć publikowanych w mediach społecznościowych wiemy, że nie jest to norma. Powszechne jest natomiast wchodzenie, a nawet wjeżdżanie rowerami i samochodami w głąb pola w poszukiwaniu idealnego tła do ujęcia….

Czy rolnik może jakoś uchronić swoje pole rzepaku przed nalotem …. rzepiar? Oczywiście nie zalecamy osobistej, nieustającej obserwacji swoich pól (z wyjątkiem kawalerów do wzięcia – o czym było wyżej…). Ale tabliczka z informacją, jaka kara grozi za wtargnięcie na teren prywatny i zniszczenie upraw – może pomóc. Przepisy art. 156 Kodeksu wykroczeń mówią jasno: - Kto na nienależącym do niego gruncie leśnym lub rolnym niszczy zasiewy, sadzonki lub trawę, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. W razie popełnienia wykroczenia można orzec nawiązkę do wysokości 500 złotych. Niewykluczone, że taka wiadomość odstraszy niedoszłą rzepiarę.