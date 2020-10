Są zasady dzierżawy obwodów łowieckich

Minister Klimatu i Środowiska przygotował projekt rozporządzenia w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny wniosków i wnioskodawców.

Minął rok, od kiedy obowiązuje ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, która dodała do Prawa Łowieckiego przepis zobowiązujący ministra właściwego do spraw środowiska do określenia, w drodze rozporządzenia, trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców, uwzględniając wymagania prowadzenia prawidłowej gospodarki łowieckiej i działań mających na celu zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt łownych.

Z powodu braku nowego rozporządzenia cały czas zasady dzierżawy obwodów łowieckich regulowały uchwały organów Polskiego Związku Łowieckiego. Teraz mamy wreszcie projekt rozporządzenia.

Projektowane rozporządzenie dotyczy procedury dzierżawy obwodów łowieckich, których obowiązujące umowy dzierżawy wygasają w związku z upływem terminu, na jaki zostały zawarte, jak również innych obwodów łowieckich – nowo utworzonych oraz przeznaczonych do wydzierżawienia w związku ze zmianą dotychczasowego dzierżawcy. Przewidziany w rozporządzeniu termin na składanie wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym wygasa obowiązująca umowa dzierżawy tego obwodu wynika z konieczności zapewnienia zarządom okręgowym odpowiedniej ilości czasu niezbędnego do przeprowadzenia analizy formalnej wniosku – podano w uzasadnieniu.

W przypadku gdy żadne koło łowieckie nie będzie chętne w przewidzianych terminach do wydzierżawienia obwodu łowieckiego, obwód łowiecki będzie podlegał wydzierżawieniu przez Polski Związek Łowiecki do czasu złożenia oferty przez zainteresowane koło łowieckie.

Wnioski o dzierżawę rozpatrzy co najmniej trzyosobowa komisja oceniająca, powoływana przez zarząd okręgowy i składająca się z łowczego okręgowego, prezesa okręgowego sądu łowieckiego lub upoważnionego przez niego sędziego okręgowego sądu łowieckiego oraz członka Polskiego Związku Łowieckiego wyznaczonego przez łowczego okręgowego. Dodatkowo w pracach komisji na prawach jej członka mogą uczestniczyć przedstawiciele wydzierżawiającego, właściwego nadleśniczego, właściwej izby rolniczej oraz właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Projektowane rozporządzenie rozróżnia trzy kategorie wnioskodawców ubiegających się o dzierżawę obwodu łowieckiego oraz określa zróżnicowane kryteria ich oceny pod kątem prowadzenia prawidłowej gospodarki łowieckiej i podejmowania działań mających na celu zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt łownych – podano, zastrzegając, że takie zróżnicowanie to wynik braku możliwości stworzenia jednolitego dla wszystkich rodzajów wnioskodawców mechanizmu oceny, gwarantującego rzetelność.

Przy wniosku o dzierżawę składanym przez dotychczasowego dzierżawcę nastąpi dokonanie oceny jego dotychczasowej działalności w oparciu o udokumentowane dane potwierdzające realizowanie nałożonych na to koło łowieckie zadań w odniesieniu do obwodu łowieckiego, którego dotyczy wniosek, a na którym koło łowieckie prowadziło wcześniej gospodarkę łowiecką.

Natomiast jeżeli o dzierżawę ubiega się nowy dzierżawca obwodu łowieckiego, tj. koło łowieckie, które przed dniem złożenia wniosku dzierżawiło inny obwód lub obwody łowieckie, wówczas niezbędne jest dokonanie oceny jego dotychczasowej działalności w oparciu o udokumentowane dane potwierdzające realizowanie nałożonych na to koło łowieckie zadań w odniesieniu do wszystkich dzierżawionych przez to koło łowieckie obwodów.

Wreszcie jeżeli o dzierżawę obwodu łowieckiego ubiega się nowo powstały dzierżawca, tj. koło łowieckie, które przed dniem złożenia wniosku o dzierżawę obwodu łowieckiego nie dzierżawiło żadnego obwodu łowieckiego i nie ma możliwości dokonania jego oceny w oparciu o dotychczas prowadzoną działalność łowiecką, to kryteria oceny nowo powstałego dzierżawcy odnoszą się jedynie do członków koła łowieckiego.

Te trzy różne kategorie wnioskodawców będą oceniane na podstawie kilku różnych kryteriów.

Kryteria oceny wnioskodawców dotyczące realizacji rocznych planów łowieckich w zakresie odstrzału zwierzyny grubej podzielono na: z wyłączeniem dzików, odstrzału dzików oraz odstrzału drapieżników, co ma pomóc dodatkowo ocenić m.in. zaangażowanie dzierżawców obwodów łowieckich w walkę z wirusem afrykańskiego pomoru świń.

Kolejne „Kryterium dotyczące stosunku liczby przegranych postępowań sądowych w sprawach dotyczących wysokości wypłaconego odszkodowania za szkody w płodach i uprawach rolnych spowodowane przez zwierzynę w stosunku do liczby wszystkich zgłoszonych szkód łowieckich ma na celu dokonanie oceny, czy dzierżawcy obwodów łowieckich w sposób prawidłowy i rzetelny dokonują czynności szacowania szkód łowieckich i wypłaty rolnikom należnych z tego tytułu odszkodowań, co ma przede wszystkim kluczowe znaczenie dla ochrony interesów rolników. Jednocześnie brak jest innego sposobu weryfikacji, czy dzierżawcy obwodów łowieckich dokonują szacowania w sposób prawidłowy wypłacając rolnikom należne odszkodowania niż odniesienie się do postępowań sądowych i zapadłych wyroków” – podano. Kryterium to dotyczy szkód zgłoszonych w ciągu 3 ostatnich łowieckich lat gospodarczych.

Kryterium dotyczące liczby członków koła łowieckiego przypadającą na powierzchnię obwodu lub obwodów łowieckich ma na celu premiowanie kół otwartych na przyjmowanie nowych członków.

Poza tym są jeszcze kryteria:

- posiadania na terenie obwodu lub obwodów poletek łowieckich,

- opierające się na opinii właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego wydzierżawiającego, właściwej izby rolniczej i właściwego nadleśniczego,

- kryterium oceny wnioskodawcy w oparciu o zatrudnienie lub powołanie na terenie obwodu lub obwodów łowieckich strażnika łowieckiego.

Rozporządzenie przewiduje, że w pierwszej kolejności dokonuje się oceny dotychczasowego dzierżawcy obwodu łowieckiego, a w przypadku uzyskania przez niego co najmniej 65% maksymalnej liczby punktów, obwód łowiecki wydzierżawia się temu dzierżawcy, nie rozpatrując pozostałych wniosków. „Uzyskanie przez dotychczasowego dzierżawcę co najmniej 65% maksymalnej liczby punktów, na podstawie oceny dokonanej według kryteriów odnoszących się szczegółowo do dotychczasowej działalności łowieckiej na terenie tego obwodu łowieckiego, którego dotyczył wniosek, świadczy o tym, że dotychczasowy dzierżawca w sposób należyty realizował nałożone na niego zadania” – podano w uzasadnieniu.

Według projektodawcy, celem jest zapewnienie możliwości dzierżawy obwodów łowieckich tym dzierżawcom, którzy dają najwyższe gwarancje właściwego realizowania przez nich ustawowo nałożonych zadań. Zaproponowane w projektowanym rozporządzeniu kryteria oceny wnioskodawców zostały ustalone w taki sposób, aby możliwym było dokonanie kompleksowej, rzetelnej i pozbawionej uznaniowości oceny wnioskodawców.

W PZŁ jest ponad 120 tys. członków w 2,6 tys. kół łowieckich.

Szczegóły w załączonym projekcie.