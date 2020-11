Sachajko: Rolnicy są rozgrywani

Próba wprowadzenia nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt pokazała rolnikom, jak ważne jest organizowanie się – wskazuje poseł Jarosław Sachajko, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zaprzestanie prac nad ustawą o ochronie zwierząt to tylko częściowy sukces rolników, którzy oprotestowali przyjęcie przez Sejm tej ustawy – wskazuje poseł Jarosław Sachajko, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ustawa ta może być jednak szybko „wyciągnięta” z zamrażarki. Prace nad nią powinny być doprowadzone do końca – a prezydent powinien zawetować ustawę. Tylko to gwarantowałoby, że prace nie zostaną wznowione.

A co może zagwarantować, że podobne projekty nie będą się pojawiały i destabilizowały życia?

Próba wprowadzenia tej ustawy pokazała rolnikom, jak ważne jest organizowanie się – wskazuje poseł Jarosław Sachajko. Posłowie powinni być odpowiedzialni przed swoimi wyborcami. Ważna jest też organizacja rolników w związkach zawodowych.

- Niestety nie mamy dobrej ustawy o związkach zawodowych – mówi poseł. – Tych związków zawodowych jest bardzo dużo, różnych stowarzyszeń. I przez tych ostatnich 20 lat widzimy, że te związki dogadują się z każdą kolejną władzą.

Czy sedno tego problemu nie tkwi w finansowaniu organizacji? Obecny system finansowania z budżetu i z podatku rolnego sprzyja rządzącym i przedstawicielom organizacji. Czy sprzyja rolnikom, których rzekomo reprezentują? Inny system naliczania dotacji sprzyjałby rolnikom, którzy mogliby decydować, kogo wspierają odpisem ze swojego podatki. Mogliby też rozliczać z działalności.

- Trzeba myśleć o rozwiązaniach systemowych – mówi Jarosław Sachajko.

Zagrożeni zmianami z ustawy o ochronie zwierząt rolnicy zaczęli naciskać – a dlaczego nie naciskają przy niższych cenach skupu w Polsce niż ma to miejsce na Zachodzie Europy?

- Ta ustawa to było takie uderzenie obuchem w głowę – tłumaczy Jarosław Sachajko. – Nagle się okazuje, że nie będzie w ogóle pracy, nie będzie dochodu.

Jak mówi poseł, trzeba zrozumieć, że państwo należy do ludzi, a nie do wąskich elit politycznych. Rolnicy muszą iść do parlamentu – wybierając swoich znajomych.

- To rolnicy są podmiotem, a nie przedmiotem. W tej chwili oni są rozgrywani przed każdymi wyborami – wskazuje poseł i podkreśla, że przed ostatnimi wyborami też mówiono o LGBT, a nie o wyrównaniu dochodów, dopłat, cen skupu – bo mamy „byle jakie organizacje rolnicze, byle jakie izby rolnicze”, którym jest dobrze, bo dostają pieniądze budżetowe.

Rozmowę przeprowadzono 28 października.