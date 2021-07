Sąd: Bustowski zatrzymany nielegalnie, nieprawidłowo i niezasadnie

Tych trzech określeń użył Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, rozpatrując zażalenie obrońcy Marcina Bustowskiego na jego zatrzymanie 6 lutego 2021 r.

Przypomnijmy: tego dnia Marcin Bustowski został zatrzymany we własnym domu, wyprowadzony z niego w kajdankach i tak przetrzymywany przez 7 godzin – po czym zwolniony.

Zatrzymanie nastąpiło tuż po ogłoszeniu przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia X Wydział Karny, iż krytykując chów nakładczy Marcin Bustowski opierał się na prawdzie i działał w imię społecznego interesu. Kilka dni potem Bustowski zorganizował protest pod sanepidem w Jeleniej Górze, domagając się aktywności i wskazując na zaniedbania.

Policja i prokuratura nie chciały podać powodów całej akcji.

Teraz już wiadomo, jak motywy działania policji ocenił sąd.

Sędzia Joanna Polikowska uznała za zasadne wszystkie wnioski obrońcy Marcina Bustowskiego.

Jak podała w uzasadnieniu, nie spełniono przesłanek zatrzymania: „Nie zostało bowiem w jakikolwiek sposób wykazane, iż zachodziła wobec Marcina Bustowskiego w szczególności wskazana w protokole jego zatrzymania obawa ucieczki lub ukrywania się. Jak wynika z wyjaśnień Marcina Bustowskiego, bezpośrednio po powzięciu przez niego wiedzy o tym, iż poszukuje go Policja zadzwonił on do dyżurnego Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze i poinformował o miejscu, gdzie przebywa tj. iż przebywa w miejscu zamieszkania. Potwierdza to przedłożony przez obrońcę wydruk bilingu, z którego wynika iż Marcin Bustowski z posiadanego numeru telefonu zadzwonił na numer Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze 47 873 11 50 dnia 06 lutego 2021 r. o godz. 12.25:55 i rozmowa z tym numerem trwała 01.28 min. Okoliczności tej nie zaprzeczył przesłuchany w charakterze świadka pełniący służbę dyżurnego Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze w tym dniu Radosław Szymula.”

Bustowski nie tylko sam podał policji miejsce, w którym przebywał, ale nie planował ucieczki czy ukrycia się: „Brak jest też jakichkolwiek dowodów, aby funkcjonariusze Policji w miejscu zamieszkania podejrzanego znaleźli jakiekolwiek dowody świadczące o tym, aby planował on ucieczkę lub ukrycie się. Nie można zatem przyjąć w przedmiotowej sprawie, iż wobec Marcina Bustowskiego została spełniona przesłanka szczególna zatrzymania w postaci obawy jego ucieczki lub ukrycia się. Podczas zatrzymania oraz po zatrzymaniu, jak wynika z zeznań przesłuchanych świadków, Marcin Bustowski również nie zachowywał się w sposób, który wskazywałby na chęć podjęcia przez niego ucieczki i ukrycia się” – podał sąd.

Co więcej, ustalono, że protokół zatrzymania nie jest zgodny z faktami, nie odpowiada „czynnościom faktycznym podjętym przez funkcjonariuszy Policji wobec Marcina Bustowskiego, które zostały opisane w tym dokumencie w zakresie przeprowadzonego badania lekarskiego zatrzymanego w dniu 06 lutego 2021 r. bowiem lekarz przeprowadził badanie doprowadzonego przez funkcjonariuszy Policji Marcina Bustowskiego później niż faktyczna godzina zakończenia sporządzania protokołu. Nadto protokół zatrzymania osoby Marcina Bustowskiego faktycznie został sporządzony w innym przedziale czasowym niż godziny w nim wskazane”.

Mało tego: zatrzymanemu nie umożliwiono kontaktu z adwokatem, chociaż tego chciał, a „przesłuchujący go w charakterze podejrzanego funkcjonariusz Policji wiedział, że w sprawie został ustanowiony obrońca”.

„Powyższe okoliczności wskazane przez Sąd przesądzają o niezasadności, nielegalności oraz nieprawidłowości zatrzymania Marcina Bustowskiego” – ocenił sąd.

- Teraz wystąpię o odszkodowanie i wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec policji – zapowiada Marcin Bustowski. – Zatrzymanie oceniam jako polityczne, odwet za to, że krytycznie oceniam jakość żywności oferowanej przez sklepy. Tracą na tym rolnicy, którzy chcą produkować żywność zgodną z potrzebami klientów.