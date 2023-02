Czy spółki wodne powinny mieć dostęp do ewidencji gruntów? KRIR uważa, że jest to konieczne, by rzetelnie naliczać składki rolnikom. Resort rolnictwa twierdzi, że spółki mogą takie dane uzyskać, tyle że decydują wójtowie gmin.

Co zaskoczeniem nie jest, Ministerstwo Rolnictwa i tym razem rozkłada ręce, twierdząc że nic w sprawie zrobić nie może. Chodzi o wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych, w którym samorząd postulował zmiany prawne, które umożliwią spółkom wodnym wgląd do ewidencji gruntów. Ministerstwo twierdzi, że spółki mogą takie dane uzyskać w gminach, jeśli uzasadnią odpowiednio podania do wójtów czy burmistrzów. Problem w tym, że wójtowie informacjami dzielić się nie chcą…

Jak naliczać składki?

Inicjatorem zmian w obowiązującym prawie, dotyczącym funkcjonowania spółek wodnych była Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego. Łódzcy samorządowcy argumentowali, że spółki wodne dostęp do ewidencji gruntów mieć powinny, bo inaczej naliczają składki częstokroć w oparciu o nieaktualne dane – nie znają bowiem faktycznej powierzchni gospodarstw. Wójtowie i burmistrzowie gmin nie chcą zaś udostępniać tych danych, bo nie mają takiego obowiązku, obawiają się, że złamią prawo, albo też stracą poparcie części wyborców.

Problem dotyczy całej Polski, więc KRIR poparło inicjatywę i wystąpiło ze stosownym wnioskiem do ministra rolnictwa. W nadesłanej odpowiedzi MRiRW przyznaje, że: „Prawo wodne nie zawiera szczególnych rozwiązań prawnych, umożliwiających spółce wodnej dostęp do informacji o charakterze podmiotowym, gromadzonych w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne”.

Minister radzi spółkom

To jednak nie oznacza wcale, że resort uznał za stosowne podjąć inicjatywę legislacyjną, by przepisy zmienić. W dalszej części odpowiedzi czytamy bowiem:

„Udostępnianie informacji z ewidencji gruntów i budynków o charakterze podmiotowym, jak wynika z ustawy, jest ograniczone i udostępnienie takich informacji spółce wodnej musiałoby być poparte wykazaniem przez spółkę wodną interesu prawnego. Nie oznacza to jednak, że spółka wodna nie może mieć interesu prawnego w uzyskaniu danych dotyczących właścicieli nieruchomości położonych na obszarze zmeliorowanym. Powinna to jednak wskazać we wniosku bądź zostać wezwana do przedstawienia wyjaśnień w tym zakresie.”

Ministerstwo radzi również spółkom, że „o uzyskanie przedmiotowych informacji można również starać się na podstawie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności”.

Piłeczka odbita…

Na koniec zaś pisma do KRIR minister tłumaczy się, że „Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie jest podmiotem nadrzędnym nad samorządem gminnym, nie ma więc mocy prawnej, aby nakazać wójtowi gminy udostępniani danych potrzebnych spółce wodnej”. To akurat wnioskodawcy doskonale wiedzieli, skoro domagali się zmian w obowiązującym prawie.

Minister przypomina także samorządom rolniczym, że „za dział gospodarka wodna (w tym za ustawę Prawo wodne) odpowiada Minister Infrastruktury”. Szef resortu zwrócił się już jednak „z prośbą o opinię w kwestii podniesionej przez Krajową Radę Izb Rolniczych” do kolegi ministra we wspomnianym ministerstwie.

Tym sposobem piłeczka została odbita i wylądowała w innym resorcie. Problem pozostał, ale to już wasz problem, drodzy rolnicy…