Do redakcji farmer.pl zadzwonił rolnik, który poskarżył się na działanie aplikacji suszowej.

Pan Mateusz w sezonie 2022/2023 uprawiał na ugorze trawę na nasiona. Chciał wysłać wniosek o oszacowanie strat, które wystąpiły w całym gospodarstwie w aplikacji suszowej, ale nie może, bowiem przez właśnie wspomnianą uprawę na ugorze system blokuje mu możliwość wysłania wniosku.

W czym problem? Aby wysłać wniosek trzeba zaimportować dane z eWniosekPlus i dodatkowo wyodrębnić poszczególne uprawy. Niestety, jak się okazuje, system nie pokazuje wielu ważnych dla rolników upraw.

- W nawiązaniu do naszej rozmowy telefonicznej przesyłam screeny z aplikacji susza 2023. Na liście upraw na ugorze min. tak jak wspominałem są arbuzy, melony, bataty ale brakuje prawie wszystkich gatunków zielarskich, począwszy od kminku kończąc na tymianku i majeranku. A przecież Polska na tle UE jest wiodącym producentem ziół. Brakuje również trawy na nasiona, facelii czy szparagów - informuje rolnik.

I dodaje:

- Tak jak wspominałem w sytuacji, gdy rolnik w sezonie 2022/2023 uprawiał na ugorze uprawy, których brakuje do wyboru na liście, skutkuje to brakiem możliwości złożenia wniosku. W naszym przypadku problem następuje w przypadku uprawy trawy na nasiona - żali się Pan Mateusz.

Redakcja farmer.pl zwróciła się już do resortu rolnictwa, ARiMR, a także do Centralnego Ośrodka Informatyki, odpowiedzialnego od strony technicznej za funkcjonowanie aplikacji suszowej - z prośbą o pilną interwencję w tej sprawie.

Tylko czy uda się poprawić system przed 15 października? Przypomnijmy, warunkiem ubiegania się o pomoc suszową jest złożenie protokołu z oszacowania szkód wygenerowanego przez aplikację publiczną. Taki wniosek należy złożyć właśnie do 15 października br., właśnie za pośrednictwem publicznej aplikacji.

- Co teraz? Mam oszukać system wpisując uprawę batatów na ugorze? No chyba nie tędy droga. Jeśli mi się nie uda z tymi trawami, po prostu nie złożę wniosku suszowego i nie otrzymam pomocy. Ale to mocno niesprawiedliwe - podkreśla w rozmowie z farmer.pl Pan Mateusz.