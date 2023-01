System IRZplus po zmianie to chaos i nerwy rolników. Co na to ARiMR?

fot. A.Kozłowska / farmer.pl

O tym, że system IRZplus nie działa prawidłowo, rolnicy wiedzą od dłuższego już czasu. Również redakcja farmer.pl od dłuższego czasu próbuje uzyskać z ARiMR informację, co mają zrobić gospodarze, którzy nie mogą wpisać przemieszczenia zwierząt – choć są zobligowani do informowania o tym fakcie Agencji w określonym, krótkim czasie. Zapytaliśmy też przy okazji, jak ARiMR będzie w przyszłości traktować takie osoby, tj. czy może w jakiś sposób uspokoić rolników, którzy boją się konsekwencji niedotrzymania terminów wynikających przepisów – choć nie jest to ich wina. Jaką odpowiedź otrzymaliśmy?

Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że jakieś fatum krąży ostatnio nad ARiMR, a zwłaszcza, a może przede wszystkim, nad jej informatyczną częścią. Jak nie problem ze składaniem wniosków o dofinansowanie z KPO: Czytaj więcej Blokada na składanie wniosków z KPO? Wyjaśniamy o co chodzi - to teraz przedłużająca się w nieskończoność awaria nowego systemu IRZplus. Wdrożenie nowej aplikacji IRZplus było konieczne, ponieważ nowe przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt zwiększyły liczbę gatunków, które muszą być zgłaszane do ARiMR. Czytaj więcej Jakie zmiany w zasadach rejestrowania i znakowania zwierząt? - Jako doradcy, jak i rolnicy oraz grupy producentów jesteśmy bezradni. W Agencji zapanował taki chaos i panika, że nikt nie chce rozmawiać, a tym bardziej się spotkać. Ostatnie dni potwierdzają, że system IRZplus został udostępniony bez wykonania podstawowych testów jego sprawności i kompletności - zwraca uwagę Mikołaj Baum, prezes Agraves Sp. z o.o. Jak zauważa, system IRZplus po zmianie: nie działa w pełni, dane z niego generowane są nieprawdziwe i wprowadzają w błąd, nie działa API (oprogramowanie do automatycznej wymiany danych pomiędzy systemami), na stronie ARiMR brak filmików instruktażowych dla rolników, a instrukcja pojawiła się dopiero niedawno nie odbyły się żadne szkolenia przed uruchomieniem nowej wersji - nikt nie spodziewał się aż takich zmian! jeden użytkownik nie może obsługiwać kilku stad (a taka funkcjonalność była wcześniej). Jak natomiast wynika z projektu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, na nowy system IRZplus przeznaczono ponad 20 mln zł! Co na to ARiMR? Redakcja farmer.pl od dłuższego czasu próbuje uzyskać z ARiMR informację, co mają zrobić gospodarze, którzy nie mogą wpisać przemieszczenia zwierząt – choć są zobligowani do informowania o tym fakcie Agencji w określonym, krótkim czasie. Ponad tydzień temu wysłaliśmy do ARiMR pytanie, jak Agencja będzie w przyszłości traktować takie osoby z problemem jak wyżej, tj. czy może w jakiś sposób uspokoić rolników, którzy boją się konsekwencji niedotrzymania terminów wynikających przepisów – choć nie jest to ich wina. Jaką odpowiedź otrzymaliśmy? - Uprzejmie informujemy, że prace zmierzające do jak najszybszego usunięcia trudności związanych z korzystaniem z aplikacji IRZplus trwają. Od wdrożenia nowego systemu (9 stycznia 2023 r.) obserwuje się znaczną poprawę jego działania - zaznacza w odpowiedzi Biuro Prasowe ARiMR. Zdaniem Agencji trudności z działaniem tej aplikacji wynikają z równoczesnego prowadzenia wielu złożonych procesów, m.in. migracji danych; przetwarzania informacji zawartych w zgłoszeniach; uruchomienia nowych rejestrów dla nieewidencjonowanych dotychczas gatunków zwierząt; wdrożenia rejestru stref ASF oraz modułów służących do kontroli i zamawiania środków identyfikacji. - Eksperci z firmy zewnętrznej, którzy stworzyli ten system, nieustannie pracują nad poprawieniem jego działania - zapewnia ARiMR. Jak dodaje, zgłoszenia do komputerowej bazy danych posiadacze zwierząt mogą składać nie tylko za pomocą aplikacji IRZplus. - Właściciele koniowatych oraz posiadacze bydła, owiec, kóz i świń mogą korzystać z formularzy udostępnionych na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/arimr/dokumenty-dotyczace-identyfikacji-i-rejestracji-zwierzat i dostarczać je do biur powiatowych ARiMR. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczone jest również przesyłanie dokumentu sygnowanego podpisem elektronicznym za pomocą platformy e-PUAP i drogą e-mailową - informuje Biuro Prasowe ARiMR. Jednocześnie prosi, aby o nieprawidłowościach w działaniu nowej IRZplus informować drogą elektroniczną na adres: arimr_hd@arimr.gov.pl. W wiadomości powinien znaleźć się dokładny opis sytuacji z dołączonym zrzutem ekranu komputera, który zobrazuje zaistniały problem. - Dzięki takim informacjom od użytkowników, eksperci będą mogli zdiagnozować występujące trudności i rozwiązywać je w możliwie najkrótszym czasie - zaznacza ARiMR. Czytaj więcej Powstaje nowa spółka ARiMR. Czy dzięki niej rolnik sprawniej otrzyma należne pieniądze?

