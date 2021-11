Sposób na obniżenie cen paliwa znaleźli posłowie Konfederacji.

W Sejmie złożyli poselski projekt ustawy „Tanie paliwo”.

Jak zauważyli, opodatkowanie w Polsce jest wyjątkowo wysokie i wynosi ok. 50 proc. ceny paliwa. Towarzyszą temu niskie wynagrodzenia. W efekcie za przeciętne wynagrodzenie możemy nabywać wyjątkowo mało paliwa.

Posłowie zaproponowali w projekcie wprowadzenie obniżki podatków zawartych w cenie paliwa poprzez: obniżkę VAT na paliwo do 15%, obniżkę stawek akcyzy w taki sposób, by przy obecnych cenach paliwa PB95 jej udział w cenie paliwa wyniósł nie więcej niż 10%, obniżkę opłaty paliwowej w taki sposób, że przy obecnych cenach jej udział w cenie paliwa wyniósł nie więcej niż 1,7%, a także likwidację opłaty emisyjnej wprowadzonej w 2018 r. Jak wyliczyli, w efekcie cena paliwa spadnie o ok. jedną trzecią (np. cena benzyny PB95 z 5,94 za l do 4,08 zł, a oleju napędowego z 5,97 na 4,5 zł).

Jak podają posłowie, cena paliwa ma wpływ na całą gospodarkę (w szczególności na ceny żywności w sklepach), a niższe podatki na paliwo spowodują wzrost gospodarczy w Polsce. Nastąpi spadek inflacji. Straty z powodu mniejszych wpływów budżetowych zrównoważą szybko wpływy z podatków, rosnących z uwagi na wzrost gospodarczy, jaki spowodują niższe ceny paliw.

Szczegóły wyliczeń w załączonym projekcie ustawy, 3 listopada złożonym w Sejmie.