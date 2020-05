Teraz lubuskie bioasekuracyjnie wybija zdrowe świnie

Czy hodowle z lubuskiego powtórzą los tych ze wschodniej Polski? Po wystąpieniu ASF w Niedoradzu wydaje się to bardzo prawdopodobne.





Chociaż w Farmie Lubuskie Angusowo nie doszło do wydania decyzji o uboju trzymanych tam świń, a zapowiedzianą kontrolę odwołano, to powiatowy lekarz weterynarii w Nowej Soli nie traci impetu w działaniu.

Decyzją z 25 maja nakazał innej właścicielce świń ze swojego terenu ubój świń w gospodarstwie i zakazał jej dalszego utrzymywania świń.

Cóż takiego skłoniło Małgorzatę Matysek, zastępcę PLW z Nowej Soli, do tak drastycznego kroku? Otóż, jak wynika z uzasadnienia decyzji, stwierdziła brak mat dezynfekcyjnych przed wejściem i wjazdem do gospodarstwa, w gospodarstwie nie prowadzono spisu czynności dezynfekcyjnych, a drzwi do pomieszczenia z paszą były otwarte.

- To nieprawda – tłumaczy właścicielka gospodarstwa. - Maty są, leżą po stronie wewnętrznej bramy, od gospodarstwa, a nie za bramą. Za bramą mam publiczny chodnik, nie mogę tam ułożyć maty nasączonej chemikaliami, położyłam ją więc po swojej stronie. Wpisy o dezynfekcji są prowadzone – oczywiście uzupełniam je wtedy, jak narzędzia są używane, a wideł do gnoju codziennie nie używam. Uchylone było okienko od pomieszczenia z paszą, bo zamknięcie blokowała żmijka i urządzenie do nasypu paszy. Gospodarstwo prowadzę sama, potrzebowałam pomocy do przestawienia tego urządzenia – i po wyjeździe kontroli i zakończeniu pracy okienko zamknęłam. Nie powiedziano mi nic po tej kontroli, a w protokole podano o otwartym okienku i braku maty przed gospodarstwem. Nie poinformowano mnie, jak postępować po kontroli, czy mogę wnieść zastrzeżenia. Po pierwszej kontroli w grudniu nic nie mówiono o konieczności oddzielenia części mieszkalnej i hodowlanej. Powiedziano to dopiero po drugiej kontroli w maju i zaraz brama dodatkowa, oddzielająca część mieszkalną od hodowlanej, została ustawiona. Spełniam wszystkie warunki – są maty, środki dezynfekcyjne, inne zwierzęta nie mają żadnego dostępu do świń.

Ale wydana decyzja oczywiście podlega natychmiastowemu wykonaniu, a złożenie odwołania tego nie wstrzymuje.

- Mam 24 świnie – 4 są dorosłe, pozostałe to prosięta – tłumaczy właścicielka. – Jak można je zabić? Nie wpuszczę do gospodarstwa, jakby chcieli je zabić. Zrobiłam wszystko, co należało, aby zabezpieczyć gospodarstwo, mam spełnione wymogi bioasekuracyjne.

14 maja było badanie krwi. Świnie są zdrowe. Czy muszą zginąć? Czy decyzje tak ważne z punktu widzenia bioasekuracji, ale i życia rodzin (nasza czytelniczka ma czworo małych dzieci, które sama wychowuje po śmierci męża) powinny być podejmowane jednoosobowo i bez możliwości poddania ich kontroli jeszcze przed wykonaniem?

W uzasadnieniu decyzji podano, że PLW „odstąpił od zasady czynnego udziału strony w postępowaniu z uwagi na konieczność postępowania bez zbędnej zwłoki ze względu (na) grożącą niepowetowaną szkodę materialną”.

Zatem szkoda naszej czytelniczki nie jest niepowetowana – nawet jeśli na wprowadzenie bioasekuracji nie dostała wsparcia, a za ubicie świń i zaprzestanie hodowli nie otrzyma rekompensaty. Czy otrzyma zasiłki od państwa, jeśli zostanie wraz z dziećmi pozbawiona źródła utrzymania – i czy nie będzie to niepowetowana szkoda materialna i społeczna?

