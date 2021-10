To czas zimowy jest właściwy do zatrzymania na stałe?

Tak uważa grupa posłów, składających w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Po tym, jak swoją koncepcję uregulowania problemu zmiany czasu – sprowadzającą się do zatrzymania zegarów na czasie środkowoeuropejskim letnim - złożyli w Sejmie posłowie KP, do laski marszałkowskiej trafił kolejny projekt.

Tym razem posłowie KO, Lewicy, Konfederacji i PiS – reprezentowani przez posła Janusza Korwina-Mikke - chcą wprowadzenia na obszarze RP czasu środkowoeuropejskiego. Jak podają w uzasadnieniu, „czas letni” nie przynosi żadnych korzyści, a tylko „dwa razy w roku zaburza zarówno gospodarkę (zwłaszcza transport!) jak i działanie organizmów ludzi i zwierząt. Czas <letni> wprowadził na ziemiach polskich Adolf Hitler, potem PZPR, potem Unia Europejska. UE już uznała, że był to błąd i zezwoliła swoim Członkom na zniesienie tego dziwactwa. Należy przywrócić czas normalny i nigdy więcej nie eksperymentować na ludziach. Należy przy tym zdecydowanie odrzucić myśl, by (co dopuszcza UE) wprowadzić na stałe czas <letni> – co odbierałoby codziennie w zimę godzinę snu, w szczególności dzieciom”.

Obecnie czasem urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej jest czas środkowoeuropejski albo czas letni środkowoeuropejski w okresie od jego wprowadzenia do odwołania. Czas letni środkowoeuropejski, w drodze rozporządzenia, wprowadza i odwołuje Prezes Rady Ministrów, ustalając na okres co najmniej jednego roku jego dokładne daty.

Ostatnie odwołanie czasu letniego środkowoeuropejskiego ma – zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem z 14 listopada 2016 r. – nastąpić w 2021 r., 31 października. Odwołanie czasu letniego środkowoeuropejskiego polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 3 tego czasu na godzinę 2, która będzie godziną początkową czasu środkowoeuropejskiego.

Posłowie proponujący zatrzymanie na stałe czasu środkowoeuropejskiego chcą, aby ich projekt zaczął obowiązywać po upływie 7 dni od ogłoszenia nowelizacji ustawy.

Projekt w załączniku.