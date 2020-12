Tylko Polska płaci za udział organizacji rolniczych w COPA COGECA

Polska ma najbardziej liczną reprezentację związkową w strukturach ponadnarodowych i jako jedyne państwo płaci z budżetu za prace organizacji działających w strukturach unijnych. Wszystkie inne delegacje pokrywają opłaty ze składek członkowskich.

W latach 2015-2019 dotacja celowa z budżetu państwa wynosiła 4 mln zł rocznie, natomiast w 2020 r. została jeszcze zwiększona do 4 mln 500 tys. zł – i to pomimo tego, że latach 2015-2019 dotacja celowa nie była w całości wykorzystana.

Rząd przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw, w którym przewidziano kontynuację w latach 2021-2026 wsparcia ze środków budżetu państwa uczestnictwa polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych. Zakłada przedłużenie wsparcia w wysokości 4 mln zł rocznie.

Więcej: 4 mln rocznie na działanie polskich organizacji rolniczych w strukturach europejskich

„W COPA-COGECA, takie kraje jak Francja, Niemcy, Włochy i Hiszpania zaliczane są do pierwszej, najwyższej grupy, do której należy także Polska. Grupa ta zapewnia prawo uczestniczenia w decyzjach podejmowanych przez COPA-COGECA i wiąże się z obowiązkiem uiszczania wysokich składek członkowskich. W Niemczech, Francji i we Włoszech organizacje rolnicze nie otrzymują pomocy finansowej ze strony państwa. Ich działalność, w tym na forum ponadnarodowych organizacji rolniczych, finansowana jest wyłącznie ze składek członkowskich” – przyznaje MRiRW.

Dlaczego więc w Polsce utrzymywany jest system finansowania organizacji z budżetu państwa, wprowadzany – jak zapowiadano – tylko na krótki okres tuż po akcesji do UE? Nie wiadomo, i pewnie tym razem też zabraknie czasu, aby omówić to w Sejmie. Dotychczasowa ustawa regulująca dotacje wygasa z końcem roku, kolejna będzie więc wprowadzana „szybko”, a na pewno – bez merytorycznej dyskusji.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 2015 r. (znowelizowanym w listopadzie 2018 roku, co jeszcze zwiększyło dofinansowanie z budżetu państwa nawet do 99 proc.) w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1391, z późn. zm.) obecnie dotacja celowa obejmuje dofinansowanie:

- składek członkowskich – 99% ich wysokości;

- kosztów obsługi w języku polskim prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej – 99% kosztów;

- kosztów uczestnictwa w konferencjach, kongresach, posiedzeniach organów i grup roboczych ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej – do 95% kosztów;

- kosztów funkcjonowania prowadzonego przez Krajową Radę Izb Rolniczych biura w Brukseli obsługującego izby rolnicze oraz organizacje rolnicze w zakresie ich uczestnictwa w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) oraz w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA) – do 95% kosztów.

Więcej: Miliony na diety za posiedzenia w kraju zarządu KRIR, czy dotacja na pracę w Brukseli?

Trzeba też zauważyć, że pomimo zaliczania do „najwyższej grupy” w COPA-COGECA (cokolwiek by to miało oznaczać i do czego wrócimy wkrótce), wciąż nie udaje się uzyskać w UE równych z innymi i satysfakcjonujących warunków dla polskich rolników. Dzieje się tak, pomimo udziału w pracach COPA najliczniejszej liczebnie reprezentacji z Polski.

W COPA polską reprezentację tworzy 5 organizacji, tj. Krajowa Rada Izb Rolniczych, NSZZ RI „Solidarność”, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, Związek Zawodowy Rolnictwa SAMOOBRONA i Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna”. Zgodnie z wykazem organizacji członkowskich COPA, zamieszczonym na stronie internetowej COPA-COGECA (https://copa-cogeca.eu/), reprezentacja poszczególnych krajów jest następująca:

1. Austria – 1 organizacja

2. Belgia – 2 organizacje

3. Chorwacja – 1 organizacja

4. Cypr – 4 organizacje

5. Czechy – 3 organizacje

6. Dania – 1 organizacja

7. Estonia – 2 organizacje

8. Finlandia – 2 organizacje

9. Francja – 3 organizacje

10. Niemcy – 1 organizacja

11. Grecja - 1 organizacja

12. Węgry - 1 organizacja

13. Włochy – 3 organizacje

14. Łotwa – 4 organizacje

15. Litwa – 4 organizacje

16. Luxemburg – 1 organizacja

17. Malta – 1 organizacja

18. Holandia - 1 organizacja

19. Portugalia - 1 organizacja

20. Rumunia – 3 organizacje

21. Słowacja – 1 organizacja

22. Słowenia – 1 organizacja

23. Hiszpania – 3 organizacje

24. Szwecja – 1 organizacja

25. Wielka Brytania – 3 organizacje.

Tak liczna polska reprezentacja nie gwarantuje jednak jednomyślności – a nawet wprost przeciwnie, często dochodzi do konfliktów między polskimi organizacjami na forum unijnym.

Więcej: Na czele Copa po raz pierwszy stanęła kobieta, Szmulewicz – przegrany

Na forum krajowym też próżno szukać sukcesów tych organizacji, które jeżdżą do Brukseli, aby reprezentować polskiego rolnika.

Więcej: Aktywność organizacji rolników bliska zeru