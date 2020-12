Ubój w gospodarstwie gwoździem do trumny owczarstwa?

Brak możliwości bezproblemowego uboju w gospodarstwie to gwóźdź do trumny owczarstwa ostatnimi czasy - uważa czytelnik farmer.pl. Czy aby na pewno?

NIKIDW o pewnego czasu realizuje projekt pn. Inicjatywa Jagnięcina Podhalańska. Jej celem jest odbudowa owczych stad, utrzymanie hodowli i pokazanie tradycji kultury góralskiej związanej z wypasem owiec.

Ważnym elementem tej inicjatywy jest również przypomnienie i zaprezentowanie podhalańskiej kuchni regionalnej, w której królowało owcze mięso, a szczególnie jagnięcina.

Pod jednym z ostatnich artykułów opublikowanych na farmer.pl w tym temacie:

pojawił się taki oto komentarz: „brak możliwości uboju w gospodarstwie [bezproblemowego] to gwóźdź do trumny owczarstwa ostatnimi czasy”.

Redakcja postanowiła skonsultować ten komentarz z Panem Józefem Michałkiem, koordynatorem Programu Owca plus, ekspertem do spraw pasterstwa współpracującym z NIKiDW.

Jak wynika z tej rozmowy, ubój gospodarski jest zarejestrowaną formą uboju taką samą dla wszystkich zwierząt rzeźnych, drobiu i zajęczaków. Główny Inspektorat Weterynarii opracował dokument z wytycznymi, które w przejrzysty sposób mówią jak powinien wyglądać proces i które zwierzęta kwalifikują się, kto może dokonać uboju w odpowiednich warunkach i komu należy je zgłosić. Nie ma różnic w uboju gospodarskim dla hodowców owiec, wszyscy rolnicy muszą spełnić takie same warunki, jeśli chcą dokonywać uboju we własnym gospodarstwie.

W tym kontekście, po prostu nie do końca zrozumiałe jest, dlaczego czytelnik napisał o „braku możliwości uboju”.

Jeśli rolnicy spełniają wszystkie warunki opisane w dokumencie „WYMAGANIA WETERYNARYJNE PRZY PROWADZENIU UBOJU NA UŻYTEK WŁASNY”, z takim ubojem nie powinno być żadnych kłopotów. To co warte jest podkreślenia, to wymagania dla osoby dokonującej uboju, która musi mieć ukończony bezpłatny kurs/szkolenie przy Powiatowym Inspektoriacie Weterynarii bez obowiązku praktyki w rzeźni.

W kontekście Inicjatywy Jagnięcina Podhalańska - hodowcy, którzy mają niewielkie stada mogą więc - po spełnieniu odpowiednich warunków - dokonać uboju gospodarskiego lub przekazać owce bacom do zbiorowego uboju z rzeźniach. Właściciele dużych stad umawiają się do odpowiednio przystosowanych ubojni i tam są transportowane zwierzęta, które w fachowy sposób są ubijane. Jedynym słabym punktem w programie Inicjatywy może być ilość wykwalifikowanych ubojni. Jest ich mało i zwierzęta muszą być transportowane nawet kilkadziesiąt kilometrów. Ale rozwiązaniem są zarejestrowane w Unii ubojnie kontenerowe, które doskonale sprawdzają się przy licznych stadach. Z takich ubojni korzysta się w krajach o rozwiniętym pasterstwie.

Według konsultanta NIKIDW, na co dzień pracującego w Beskidach, jeśli w najbliższym czasie na Podhalu zostanie zwiększona liczebność stad - tak jak to sukcesywnie robią hodowcy w Gminie Istebna, to rozwiązanie ubojni kontenerowych będzie opłacalne i na polskim rynku. W Inicjatywie Jagnięcina Podhalańska hodowcy z Gminy Kościelisko, gdzie ma powstać Centrum Jagnięciny Podhalańskiej zgłaszali już potrzebę zbudowania Kompleksu Ubojnia- Chłodnia-Mroźnia, który byłby doskonałym rozwiązaniem dla promocji jagnięciny. Można byłoby ją wówczas serwować konsumentom przez cały rok, zarówno w formie tuszy, jak i fragmentów kulinarnych. Nie byłaby tylko produktem sezonowym. Takie rozwiązania sprawdziły się w krajach specjalizujących się w hodowli owiec, jak Wielka Brytania Nowa Zelandia.