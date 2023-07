Jak wiemy, Komisja Europejska zdecydowała o zawieszeniu konieczności stosowania płodozmianu i zachowania obszarów nieprodukcyjnych w unijnym rolnictwie w roku 2022 i 2023. Postanowienie to motywowano koniecznością utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego w Europie, m.in. w związku z wojną na Ukrainie.

Aktualnie rolnicy w Polsce żniwują już w najlepsze i, co oczywiste, myślą intensywnie o zasiewach na przyszły rok. Czy tak jak w tym i w poprzednim roku, dalej będzie możliwa uprawa na ugorach?

Z wnioskiem o odstępstwo od GAEC 7 i GAEC 8 na kolejny w czerwcu br. zwrócili się do resortu rolnictwa rolnicy zrzeszeni w Polskim Związku Producentów Roślin Zbożowych.

Jak do tej pory, nie doczekali się odzewu.

Redakcja farmer.pl zadała więc pytanie o możliwość uprawy na ugorach w kolejnym, 2024 r., na wtorkowej konferencji prasowej ministra Roberta Telusa, na której podsumował 100 dni swojego urzędowania.

- Oczywiście, jeśli by to zależało tylko ode mnie, to pozwoliłbym rolnikom produkować na ugorach. Ale oczywiście to są zapisy Europejskiego Zielonego Ładu (GAEC 8 zobowiązuje do przeznaczenia 4% gruntów ornych na elementy i obszary nieprodukcyjne w gospodarstwach rolników posiadających ponad 10 ha - dop. redakcji) i ta decyzja (zgoda na odstępstwo - dop. redakcji) należy do Komisji Europejskiej. Ja uważam, że nie powinno tak być, i powinniśmy zrobić wszystko, aby do tego odstępstwa doprowadzić - stwierdził minister.