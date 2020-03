Uprawę konopi włóknistych trzeba uwolnić z bzdurnych przepisów

Konopie włókniste mogłyby być wielka szansa polskiego rolnictwa, gdyby do jej uprawy nie zniechęcały rolników ograniczenia i zawiłości prawa.

5 lutego br. odbyło się posiedzenie sejmowej podkomisji ds. biogospodarki i innowacyjności w rolnictwie, którego tematem przewodnim były konopie włókniste. Obradom towarzyszyło olbrzymie zainteresowanie tak ze strony rolników-plantatorów, jak i działających w tej branży przetwórców. Obie strony zgłaszały politykom szereg postulatów, dotyczących utrudnień w prowadzonej działalności, a resort rolnictwa obiecał im pomóc, przyznając rację.

Reprezentujący ministerstwo rolnictwa podsekretarz stanu Ryszard Kamiński zapowiedział w trakcie tego spotkania, że płatność związana z produkcją do konopi włóknistych będzie w Polsce na pewno kontynuowana w tym i w przyszłym roku, a resort pracuje nad rozwiązaniami, które dofinansowanie rolnikom i przetwórcom zapewnią również w dalszej perspektywie.

Kamiński zapewniał również, że rząd dostrzega ogromny potencjał, jaki tkwi w uprawie konopi włóknistych i widzi rosnące zapotrzebowanie rynku na te produkty.

- Polskie pola zdominowane są roślinami zbożowymi i poszukujemy możliwości dywersyfikacji upraw. Mamy wiele gleb, na których doskonale się sprawdzają konopie i jest coraz większe zainteresowanie rolników, którzy szukają alternatywy dla podstawowej produkcji – stwierdził przedstawiciel MRiRW. - W ostatnich latach areał uprawy konopi w Polsce wzrósł 5-krotnie. Przewidujemy, że zainteresowanie nadal będzie rosło, bo jest zapotrzebowanie na włókno, paździerze, nasiona, olej, susz z kwiatów oraz łodyg.

Ryszard Kamiński przyznał, że w opinii resortu uprawa i przetwórstwo konopi włóknistej świetnie wpisują się w unijną politykę „zielonego ładu”, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, innowacyjności i biogospodarki. Konopie to rośliny, które znajdują kilkadziesiąt zastosowań we wszelkich gałęziach przemysłu i do tego są w 100 procentach przetwarzalne. W opinii ekspertów to najbardziej ekologiczna uprawa w naszym kraju, która stanowi szansę nie tylko dla rolnictwa i przemysłu, ale i dla rozwoju eksportu czy nowych innowacyjnych technologii. Dlatego polski rząd chciałby rozwijać ten sektor rolniczej produkcji.

Rolnicy i przetwórcy uświadomili jednak politykom, że na przeszkodzie rozwoju tej branży wciąż leży kilka nierozwiązanych problemów, które do konopi zniechęcają. Największe problemy i utrudnienia wynikają zaś z przepisów krajowego i unijnego prawa. Bez uwolnienia konopi z tych ograniczeń o dynamicznym rozwoju mówić nie sposób – uważają ci, którzy mają już własne doświadczenia na tym polu.

Rolnicy wskazują przede wszystkim na zapisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która narzuca ograniczenia względem i tak śladowych ilości w składzie konopi włóknistych substancji psychoaktywnych. Jeśli w uprawianych konopiach zawartość psychoaktywnego związku THC przekroczy 0,2proc., plantator w razie kontroli może utracić cały plon. Mimo uzyskanych pozwoleń i podpisanych umów kontraktacyjnych, policja i tak często rolników uprawiających konopie traktuje jak potencjalnych przestępców. Dzieje się tak, choć specjaliści przyznają, że w dozwolonych do uprawy konopiach włóknistych zawartość THC może nieznacznie przekraczać przewidziany limit, i wynika to tak ze sprzyjających warunków glebowych i wegetacyjnych, jak i pewnych różnic osobniczych między roślinami tej samej odmiany i gatunku. Rolników odstręcza więc od uprawy zarówno ryzyko zarekwirowania czy zniszczenia plonów, jak i piętno narkotykowego przestępcy w lokalnej społeczności, po ewentualnej interwencji policji, którego ciężko się pozbyć.

Dla przetwórców z kolei zawadą na drodze rozwoju są unijne regulacje, które produkty z konopii włóknistych traktują jako tzw. nową żywność. Zgodnie z prawem UE tzw. nowa żywność (ang. novel food) to żywność lub jej składniki, które nie były wykorzystywane w UE do spożycia przez ludzi przed 15 maja 1997 r. Jak zauważa Europejskie Stowarzyszenie Konopi Przemysłowych, w katalogu novel food znajdują się obecnie i ekstrakty z konopi i kanabidiol (CBD), co rodzi ryzyko stwierdzenia przez krajowe instytucje regulujące rynek spożywczy, że żywność wykorzystująca CBD bądź pochodne roślin konopnych nie posiadają tzw. wymaganej historii spożycia. To zaś może oznaczać wycofanie produktów z konopi z rynku, choć historia ich spożycia jest w praktyce bardzo długa i dobrze udokumentowana. Przetwórcy i instytucje rynkowo-konsumenckie prowadzą intensywne działania na szczeblu europejskim, których spodziewanym efektem ma być wykreślenie konopi z katalogu novel food, ale potrzebne jest jeszcze wsparcie rządów w krajach członkowskich.

Uwag ze strony plantatorów i przetwórców, jak propozycji nowych rozwiązań na spotkaniu było o wiele więcej. Miały one zostać zebrane i omówione na kolejnym spotkaniu, zaplanowanym 18 marca br., lecz posiedzenie ze względu na sytuacje epidemiczną w kraju odwołano. Nie ulega jednak wątpliwości, że ta debata winna zostać wznowiona, a problemy branży rozwiązane.