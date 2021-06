Ustawa o gospodarstwie rodzinnym rozwiąże też problemy ubezpieczeń

Taką zapowiedź złożył wczoraj w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

Jak mówił wiceminister, trwa analiza umów zawartych z firmami ubezpieczeniowymi i przygotowywanie zmian w systemie ubezpieczeń, także w kontekście kontroli NIK i sformułowanych zaleceń.

Więcej o tej kontroli:

NIK: system ubezpieczeń rolniczych jest nieefektywny

Jak wczoraj wskazał wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik, planowane są także nowe rozwiązania dotyczące sposobu szacowania strat.

Nawiązał też do szacowania szkód łowieckich.

- Koła łowieckie nie rekompensują w odpowiedni sposób strat, które występują – stwierdził. - Straty są coraz większe, jeśli chodzi o dziką zwierzynę. Spowodowane jest to też innym charakterem upraw, bo mamy bardzo dużo kukurydzy, to ma też ogromny wpływ, ale mamy kłopot z ptactwem, które jest chronione i które wyrządza coraz to większe szkody w uprawach rolniczych. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że są prace prowadzone w tym zakresie, myślimy o pewnym rozwiązaniu, więcej powiedzieć nie mogę, bo to jest bardzo wstępny etap i mogą one przyjąć jeszcze różny charakter, ale pracujemy przy ustawie o gospodarstwie rodzinnym – bo taka ustawa powstaje – i ten element, bardzo ważny element, jest brany w tym rozwiązaniu pod uwagę.

Jak zastrzegł wiceminister, nie wie, jak "ten element" będzie wyglądał, czy powstanie fundusz, czy przyjęte będzie jakieś rozwiązanie mieszane, ale „ten problem, w tej ustawie jest rozstrzygany”.

Przypomnijmy, że ministerstwo sprzeciwiło się zwiększeniu dopłaty do składek ubezpieczeniowych, co proponowała Lewica w złożonym już w kwietniu w Sejmie projekcie.

Więcej: Na dopłaty do ubezpieczeń ponad 1 mld zł?

Wcześniej minister zapowiedział zmiany wynikające z programu GOSPOSTRATEG i PROW.

Więcej o tych planach i ocenie przez rząd projektu Lewicy:

Negatywne stanowisko rządu ws. poselskiego projektu ustawy dot. ubezpieczeń rolnych

Nowe dopłaty z PROW do ubezpieczeń zwierząt

Opracowanie nowego systemu ubezpieczeń zapowiadał też Rzecznik Finansowy:

Rzecznik Finansowy wymusi zmiany w ubezpieczeniach rolniczych?

Ustawa o gospodarstwach rodzinnych była zapowiadana na czerwiec:

Puda: Ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych w czerwcu trafi do konsultacji międzyresortowych