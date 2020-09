VAT w rolnictwie jest teraz wyższy czy niższy?

Wiceminister finansów informuje, że nowa matryca stawek VAT jest monitorowana i nie są wykluczone zmiany.

Jak przekonuje Jan Sarnowski, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, odpowiadając na interpelację posła Jarosława Sachajki, „Z uwagi na różnorodność występujących na rynku produktów rolniczych nie jest możliwe wskazanie wpływów do budżetu wynikających ze zmiany stawki VAT”.

Wiceminister podkreślił, że „nowa matryca stawek wprowadziła obniżki stawki VAT w dość szerokim zakresie w obszarach, które są bezpośrednio związane z produkcją rolną. Objęcie stawką 8% wszystkich nawozów, środków ochrony roślin i pasz oraz dodatków paszowych, a nie tylko wskazanych dotąd enumeratywnie w przepisach o VAT, oznacza w praktyce rozszerzenie zakresu preferencji na towary związane z rolnictwem. Analogicznie 8% stawką VAT objęto każdą ziemię ogrodniczą (bez względu na kod CN), a nie jak dotychczas enumeratywnie wymienioną w ustawie o VAT”.

Stawką obniżoną nie zostało początkowo objęte nasienie zwierząt – ale to tylko następstwo braku uwag na ten temat w trakcie konsultacji. Kiedy jednak pojawiły się uwagi, „że podwyżka stawki VAT spowoduje wzrost cen nasienia zwierząt, co z kolei może wpływać na jakość wytwarzanych produktów pochodzenia zwierzęcego (rynek mleczny i mięsny), podjęta została decyzja o obniżeniu stawki VAT do 8% na nasienie określonych zwierząt. Obecnie nasienie zwierząt objęto obniżoną stawką 8% (tj. m.in. bydła, świń, kóz i owiec) oraz 5% (tj. ryb).

Od 1 lipca 2020 r. stawką 5% opodatkowane są nasiona przeznaczone do spożycia przez ludzi, natomiast pozostałe towary z tego działu, w tym nasiona przeznaczone do siewu, objęte są stawką 8% - dla nasion rzepaku oznacza to wzrost stawki VAT z 5% do 8%.

Jak wskazał wiceminister, „zgodnie z art. 115 ustawy o VAT rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych podatkiem VAT. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych.

Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku wynosi obecnie 7%.

Powyższe regulacje stanowią podstawę do rekompensowania rolnikom ryczałtowym (a więc rolnikom dokonującym dostaw produktów rolnych lub świadczącym usługi rolnicze, które są zwolnione z VAT) braku możliwości odliczenia podatku naliczonego przy zakupach środków do produkcji rolnej.

W przypadku rolnika będącego podatnikiem VAT zastosowanie znajdą ogólne reguły umożliwiające obniżenie podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony, dzięki czemu rolnik ten finalnie nie ponosi kosztów VAT od zakupów.”

Wiceminister zapewnił, że nowa matryca stawek VAT jest monitorowana i nie są wykluczone zmiany.

Cała odpowiedź na interpelację w załączniku.