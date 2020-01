W obrocie materiał siewny tylko kwalifikowany

Do obrotu, czyli do sprzedaży z przeznaczeniem do siewu, nie będzie można wprowadzać niekwalifikowanego materiału siewnego.

W uchwalonym dzisiaj projekcie ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, przedłożonym przez rząd, dokonuje się również zmiany ustawy o nasiennictwie.

Przyjęto rozszerzoną definicję materiału siewnego, tj. roślin lub ich części przeznaczonych do siewu, sadzenia, szczepienia, okulizacji lub innego sposobu rozmnażania roślin, czyli np. nasion do wysiewu.

- Obejmuje ona wszystkie takie nasiona, tj. nasiona, które są kwalifikowanym materiałem siewnym, oraz nasiona, które nie były poddawane ocenie i tych wymagań nie spełniają, ale są przeznaczone do siewu – tłumaczył w Sejmie wiceminister Rafał Romanowski. - W praktyce oznacza to, że do obrotu, czyli do sprzedaży z przeznaczeniem do siewu, nie będzie można wprowadzać niekwalifikowanego materiału siewnego. Taka reguła będzie miała zastosowanie do wszystkich podmiotów, tj. przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym oraz rolników, którzy będą sprzedawać niekwalifikowany materiał siewny innym rolnikom. Taka regulacja przyczyni się do porządkowania rynku materiału siewnego, będzie chronić rolników przed przedsiębiorcami sprzedającymi do siewu niekwalifikowany materiał siewny. Przyniesie również korzyści przedsiębiorcom legalnie wprowadzającym materiał siewny do obrotu.

Zasady te nie mają zastosowania do nasion we własnym gospodarstwie. Nie jest też zmieniana ustawa o ochronie prawnej odmian roślin, regulująca kwestie wnoszenia przez rolników dla hodowców opłat od rozmnożeń własnych dotyczących odmian chronionych wyłącznym prawem dla odmiany.

Fragment wyjaśniający określenie „materiał siewny” dotychczas brzmiał: „oznacza rośliny lub ich części przeznaczone do siewu, sadzenia, szczepienia, okulizacji lub innego sposobu rozmnażania roślin, spełniające wymagania w zakresie wytwarzania i jakości dla danej kategorii i stanowi (…)”.

Natomiast po zmianie: „materiał siewny – oznacza rośliny lub ich części przeznaczone do siewu, sadzenia, szczepienia, okulizacji lub innego sposobu rozmnażania roślin, w tym materiał siewny spełniający wymagania w zakresie wytwarzania i jakości dla danej kategorii, i stanowi (…)”.

Podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa tak tłumaczył to zastępca dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Smaczyński:

- W nasiennictwie przepisy dotyczą obrotu. Czyli jeżeli będzie się pan zachowywał jako przedsiębiorca i sprzedawał materiał siewny innemu rolnikowi, to będzie pan mógł to robić tylko wtedy, kiedy to będzie kwalifikowanym materiałem siewnym. W innym razie nie będzie go pan mógł sprzedawać. Jako paszowy oczywiście może pan sprzedawać.

W komisji dyskutowano też o tym, co stanie się, jeśli rolnik kupi zboże jako paszowe – i wysieje je.

Tak wątpliwości rozwiewał wiceminister Romanowski:

- Czyli teraz jeśli pan poseł Ziejewski w Biskupcu Pomorskim będzie chciał sobie kupić ode mnie z Szarnosia pszenicę, na przykład takiej a takiej odmiany, i na moim pektusie sobie zaprawić, to ja mu już jako przedsiębiorca tej pszenicy nie będę mógł sprzedać jako materiał siewny. Mogę mu co najwyżej wykonać usługę zewnętrzną. Żeby sprzedać materiał siewny, muszę mieć siły kiełkowania, odpowiedni dokument i dopiero wtedy będę wprowadzał do obrotu materiał siewny zgodnie z regułami zarówno ustawy o nasiennictwie, jak i ustawy o ochronie prawnej odmian roślin. Te przepisy, które tutaj wprowadzamy, to nie jest nic innego niż cywilizowanie tego rynku, żeby dotyczyło to przedsiębiorców, którzy wprowadzają do obrotu materiał siewny, i rolników, którzy mają też ambicję prowadzić właśnie tego typu produkcję materiału siewnego.

Wyjaśnienia z komisji nie zadowoliły poseł Doroty Niedzieli, która domagała się w Sejmie innego niż w komisji wyjaśnienia, co było przyczyną i jakie będą konsekwencje tej zmiany definicji materiału siewnego.

- Nasz niepokój budzi to, iż została zmieniona definicja materiału siewnego. Dwie organizacje – zarówno Koalicja Żywa Ziemia, jak i rada izb rolniczych, a w jej imieniu pan Wiktor Szmulewicz – zwróciły uwagę na to, iż zmiana definicji materiału siewnego dokonana w tej ustawie może spowodować dosyć duże kłopoty, jako że może powstać wrażenie, iż są dwa rodzaje materiałów siewnych. Chciałabym, żeby pan minister – i będziemy takie pytania zadawać – nam to wyjaśnił.

Ale w swoich wyjaśnieniach wiceminister już tylko powtórzył to, co mówił w komisji.