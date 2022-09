Walka o pestycydy wciąż trwa. KE czeka na opinie rolników w tej sprawie

KE zaprasza do zgłaszania uwag w sprawie środków ochrony roślin, fot. A.Kozłowska / farmer.pl

Tylko do 19 września br. można składać uwagi do projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin i w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2115. Czasu zostało bardzo mało, a nie ma co ukrywać, od tych konkretnie przepisów zależy przyszłość rolnictwa, zwłaszcza polskiego. Niestety, jak na ironię, podobno właśnie polskich głosów w tej sprawie jest bardzo mało!

W czerwcu br. Komisja Europejska przedstawiła nowe rozporządzenie, które zakłada zmniejszenie stosowania środków ochrony roślin o połowę do roku 2030. Polska - przynajmniej na szczeblu rządowym -sprzeciwia się tym przepisom. Czytaj więcej Nakaz redukcji stosowania pestycydów? Z Polską tak łatwo nie pójdzie Poza tym, wydaje się, że temat ten nie wzbudza na naszym krajowym podwórku większego zainteresowania, choć gra idzie tu o naprawdę wysoką stawkę, a nasz kraj może wiele na tym stracić. Czytaj więcej Z kim Polska buduje koalicję sprzeciwu drastycznej redukcji pestycydów? Skąd to wiemy? To wynika z nieoficjalnych doniesień. Farmer.pl dotarł do informacji, które wskazują, że choć wciąż jest jeszcze możliwość zgłaszania uwag do omawianych przepisów - jak dotąd - bardzo niewiele głosów w tej sprawie popłynęło do Komisji Europejskiej z Polski! Opinie z innych krajów UE idą natomiast w setki! Zatem piszcie - drodzy rolnicy! Uwagi można zgłaszać w języku polskim poprzez formularz, który znajduje się na stronie Komisji Europejskiej. Gdzie zgłaszać uwagi? https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12413-Zrownowazone-stosowanie-pestycydow-zaktualizowane-przepisy-UE-_pl pod przyciskiem „zamieść opinię” (przycisk koloru żółtego, trzeba zjechać sporo na dół strony). Jak zgłaszać uwagi? W celu wyrażenia opinii należy założyć konto lub zalogować się przy użyciu konta istniejącego w innym serwisie. Uwagi można zgłaszać do 19 września br.

